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№66 (1973) от 30.08.2016

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№66 (1973) от 30.08.2016

29 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Свой образец

30.08.2016

Работник при приеме на работу предъявил трудовую книжку образца Украины, поэтому для него завели новую трудовую книжку образца РБ.

С чего следует начинать записи?

ТК применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории Беларуси, если иное не установлено актами законодательства или международными договорами РБ (ст. 3 ТК).

Согласно ст. 50 ТК трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности работника. Образец трудовой книжки утвержден постановлением № 40.

Порядок ведения трудовых книжек, в т.ч. процедуры их заполнения, выдачи трудовых книжек (вкладышей к ним), дубликатов трудовых книжек, расчетов за трудовые книжки (вкладыши к ним), их учет и порядок хранения нанимателем определяет Инструкция № 40.

При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой...

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