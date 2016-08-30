Минимум на чистой основе

Планы по поступлению иностранного капитала в Беларусь в текущем году существенно отстают от графика. При этом спад наблюдается по всем видам инвестиций и сферам их применения.

За 6 месяцев т.г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 4742,3 млн. USD инвестиций, что на 17,3% меньше, чем в I полугодии 2015 г. Из общего объема поступивших иностранных инвестиций организациями республики было использовано лишь 29,3%. В том числе 271,7 млн. USD были направлены на приобретение основных средств и нематериальных активов, а 1119,2 млн. – на прочие цели, включая погашение кредитов, займов и процентов по ним (231,7 млн. USD) и оплату производственных запасов и товаров для реализации (400,9 млн. USD).

Прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) считаются поступившие средства на сумму 3936,9 млн. USD, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. При этом основной формой привлечения прямых иностранных инвестиций были долговые инструменты (2,8 млрд. USD, или 71% от общего объема прямых инвестиций).

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (20,5%), Кипра (7,5%). По поступлениям ПИИ доля России выросла за год с 47,2 до 50,3%, Соединенного Королевства сократилась с 27,3 до 23,5%, а Кипра – с 9,9 до 8,1%

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в I полугодии 2016 г. составили всего 950,7 млн. USD – на 30,3% меньше, чем в I полугодии 2015 г. В частности, вложения в реальный сектор экономики (кроме банков) сократились на 24,4%, до 786 млн. USD, в банковский сектор – на 54,2%, до 125,6 млн. USD. Белорусская недвижимость, похоже, почти перестала интересовать иностранцев. Продажа физическими лицами – резидентами РБ объектов недвижимости нерезидентам упала на 18,3%, до 32,6 млн. USD, а продажа недвижимого имущества другими субъектами – на 77,7%, до мизерных 0,7 млн. USD. Акции белорусских предприятий иностранцы вообще не покупали. При этом уплаченные прямым инвестором налоги в бюджет страны сократились на 13%, до 5,9 млн. USD.

В квартальном сопоставлении спад еще более заметен. В апреле–июне т.г. по сравнению с январем–мартом т.г. объем поступивших иностранных инвестиций сократился на 26,8%, в т.ч. прямых – на 36,3%. А прямых инвестиций на чистой основе во II квартале вообще не наблюдалось.

Добавим, что в I полугодии 2016 г. на юридические лица без ведомственной подчиненности приходилось 806,1 млн. USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе, или 84,8% их общего объема (в I полугодии 2015 г. – 1169 млн. USD, или 85,7%). При этом выполнить показатели прогноза по ПИИ на чистой основе по итогам 6 месяцев т.г. удалось только в Гомельской области (147,4 млн. USD при запланированных на I полугодие т.г. 65 млн.) и Гродненской – 45,2 млн. (45 млн.). В остальных регионах дела обстояли гораздо хуже. Так, в Брестской области было получено 26,6 млн. USD прямых инвестиций при прогнозе 42 млн., в Витебской – 17,5 млн. вместо 34 млн., Минской – 99,8 млн. вместо 152 млн., Могилевской – 21,4 млн. вместо 30 млн., в Минске – 554,4 млн. вместо 660 млн. USD.

В свою очередь, прямые инвестиции белорусских организаций за рубеж сократились с 93,2 млн. USD в I полугодии 2015 г. до 39,7 млн. по итогам 6 месяцев т.г.

Пока статистика фиксирует «недостачу» ПИИ, белорусские власти продолжают строить планы их наращивания с участием транснациональных корпораций.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ