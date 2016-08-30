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№66 (1973) от 30.08.2016

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№66 (1973) от 30.08.2016

29 августа 2016 года

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Консультации

Перенос убытков прошлого года

30.08.2016

Министерство по налогам и сборам письмом от 18.05.2016 № 2-2-10/01017 разъяснило порядок осуществления переноса убытков в соответствии со ст. 1411 НК на прибыль, полученную по результатам 2015 г.

Исходя из п. 1 ст. 1411 НК белорусская организация вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка (суммы убытков) по итогам предыдущего налогового периода (предыдущих налоговых периодов), определенного в соответствии с пунктом 2 данной статьи (осуществить перенос убытков на прибыль текущего налогового периода), в порядке, установленном настоящей статьей, при наличии у нее по итогам этого предыдущего налогового периода (предыдущих налоговых периодов) превышения общей суммы затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов и внереализационных расходов над суммой выручки и внереализационных доходов,...

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