В поисках нейтральной ставки

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) на прошедшем 26–27 августа ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле заявили, что намерены сохранить подходы к кредитно-денежной политике. До отрицательных процентных ставок дело не дойдет, а немного повысить нынешние, может быть, удастся до конца текущего года. Тем временем в Беларуси идет медленный процесс снижения ставок.

Действия американского и белорусского регуляторов довольно схожи, хотя их усилия направлены в разные стороны. Руководство Нацбанка осторожно смягчает денежно-кредитную политику, стремясь сохранить устойчивость финансовой системы и снизить инфляцию. Руководство ФРС столь же аккуратно выбирает время для ужесточения своей монетарной политики. При этом оба регулятора пытаются синхронизировать свои действия с состоянием экономики.

Например, начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на расширенном заседании Правления охарактеризовал условия, в которых проводилась денежно-кредитная политика во II квартале т.г., как «снижение неопределенности». Нечто подобное заявила на симпозиуме 26 августа председатель ФРС Джанет Йеллен. отмечая улучшение условий в экономике США и признавая доводы в пользу повышения процентных ставок «более убедительными». Но если белорусские власти в последнее время интенсивно изымают из экономики «токсичные» активы, то американский регулятор давно в случае рецессии занимается выкупом активов.

По мнению Нацбанка РБ, стабилизация обменного курса на фоне принимаемых мер по макроэкономической корректировке способствует замедлению инфляционных процессов. После ускорения в начале года инфляция во II квартале замедлилась с 1,9 до 0,5% в среднем за месяц, в годовом выражении – с 12,8 в марте до 12,1% в июне т.г. О формировании нисходящей траектории движения потребительских цен свидетельствует и динамика трендовой инфляции. Если на протяжении I квартала 2016 г. динамика агрегированного показателя трендовой инфляции в годовом выражении колебалась в районе 10,5%, то в июне прирост снизился до 10,3%. Но в Нацбанке считают преждевременным говорить об устойчивом снижении потребительских цен. Основным сдерживающим фактором являются инфляционные ожидания, по-прежнему значительные. Во II квартале т.г. они даже немного подросли, что, вероятнее всего, было связано с деноминацией рубля.

На ожиданиях экономических субъектов негативно сказывается и информация о растущем дефиците текущего счета платежного баланса, который формируется преимущественно под воздействием конъюнктурного ухудшения сальдо внешней торговли. Но при этом не происходит соответствующего увеличения отрицательного сальдо платежного баланса в целом. Наоборот, оно постепенно сокращается. Если за I квартал т.г. сальдо составило –283 млн. USD, то за 6 месяцев – -158 млн. В этом есть определенная заслуга и банковского сектора, который за I полугодие не допустил снижения объема валютных средств, привлеченных от нерезидентов. В то же время несбалансированность платежного баланса остается одним из значимых рисков для монетарной и финансовой стабильности. В сложившихся условиях реализация денежно-кредитной политики в отчетном периоде обеспечила минимальный прирост широкой денежной массы в рамках допустимых параметров, а также снижение процентных ставок кредитно-депозитного рынка. Сформировавшийся во II квартале избыток ликвидности в банковской системе вследствие покупки валюты Нацбанком стерилизуется через аукционные операции. При этом уровень процентных ставок в экономике в реальном выражении по-прежнему превышает потенциальные риски для макроэкономической стабильности, формируя тем самым основу для привлекательности рублевых сбережений, считают в Нацбанке.

Белорусский Нацбанк, как и ФРС США или любой другой регулятор, пытается найти порог нейтральной процентной ставки – то значение, которое позволит обеспечить стабильное и оптимальное сочетание экономического роста и инфляции. Можно сказать, что у нас мечтают довести инфляцию до однозначного уровня и готовы ради этого мириться с минимальными и даже отрицательными темпами роста ВВП. В США в 2007 г. целевое значение ставки оценивалось в 5,25%, в 2012-м – 4,25%, сейчас – 3%. При этом если американцам для стимулирования экономики требуется увеличение значения нейтральной ставки хотя бы на 0,5–1,5%, то в Беларуси для тех же целей – ее снижение на 5–10%. Хотя отличаются не только «расстояние» до нейтральной точки и условия ее достижения, но и запасы времени и ресурсов.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ