Социальный вычет по расходам на образование: актуальная практика применения

В нашей стране с каждым годом расширяется сфера платного образования. Действующее налоговое законодательство позволяет частично компенсировать затраты на обучение самого гражданина или его близких родственников за счет получения социального налогового вычета по подоходному налогу. При этом оплата за обучение осуществляется как за счет средств самих граждан, так и банковских кредитов. Рассмотрим на примере конкретных ситуаций основные правила предоставления этого налогового вычета с учетом особенностей налогового законодательства 2016 г.

Порядок предоставления социального налогового вычета, связанного с обучением, установлен подп. 1.1 п. 1 ст. 165 НК. Право на такой социальный налоговый вычет имеют плательщики, которые несут расходы:

– за свое обучение в учреждениях образования РБ при получении первого высшего, первого среднего специального или первого профессионально-технического образования;

– на погашение кредитов банков РБ, займов, полученных от белорусских организаций и (или) белорусских ИП (включая проценты по ним, за исключением процентов, уплаченных за несвоевременный возврат (погашение) кредитов, займов и (или) за несвоевременную уплату процентов по кредитам, займам), фактически израсходованных им на пол...