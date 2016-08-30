Чтобы цены не снижали

Государство продолжает заботиться как о здоровье граждан, так и о состоянии бюджета, в т.ч. с помощью ценового регулирования. На этот раз вырастут предельные минимальные цены на крепкий алкоголь.

Постановлением Минторга от 8.08.2016 № 26, вступающим в силу с 1 октября т.г., на 10% повышены предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28% и этиловый спирт. При этом предельная минимальная отпускная цена франко-отправления (без НДС) за 0,5 литра алкогольных напитков, производимых и реализуемых в Беларуси, крепостью 40% (со стоимостью потребительской тары) увеличится до 4,4 BYN, предельная минимальная розничная цена (с НДС) – до 5,83 BYN. Предельная минимальная отпускная цена на импортные алкогольные напитки, реализуемые на территории Беларуси (без НДС), вырастет до 8,8 BYN.

В Минторге обещают, что принятие постановления № 26 не скажется на розничных ценах в магазинах, поскольку фактически сложившиеся цены выше минимальных. Заметим, что и снизить эти «фактически сложившиеся цены» теперь уже не очень-то получится.

В аналогичной пропорции увеличатся и предельные минимальные отпускные цены франко-отправления (без НДС) на спирт: на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, отпущенный белорусским организациям для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) – до 13,2 BYN за декалитр безводного спирта; на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья первого сорта, отпущенный организациям Беларуси, для производства уксуса спиртового натурального (с нулевой ставкой акциза) – до 15,73 BYN; на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза) – до 17,60 BYN; на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) – до 58,3 BYN.

Остается добавить, что ценовая и акцизная политика государства по достоинству оценена потребителями. Если в прошлом году реализация водки в розничной торговле сократилась по сравнению с 2014 г. на 10,6%, то по итогам 6 месяцев т.г. она выросла на 0,3%.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ