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№66 (1973) от 30.08.2016

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№66 (1973) от 30.08.2016

29 августа 2016 года

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Консультации

Замена отпуска денежной компенсацией

30.08.2016

Трудовое законодательство предусматривает возможность замены неиспользованных дней трудового отпуска денежной компенсацией.

Трудовой отпуск предназначен для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей работника. Его продолжительность слагается из количества дней основного и дополнительного отпусков. Основной отпуск не может быть менее 24 календарных дней (ст. 155 ТК). Данное требование должны соблюдать все наниматели. Исключение составляют организации и некоторые категории работников, попавшие в перечни, установленные постановлением Совмина от 24.01.2008 № 100 «О предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней». Порядок, продолжительность и виды предоставления дополнительных отпусков определены ст.ст. 158–160 ТК.

Согласно ст. 161 ТК...

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