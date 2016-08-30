Замена отпуска денежной компенсацией

Трудовой отпуск предназначен для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей работника. Его продолжительность слагается из количества дней основного и дополнительного отпусков. Основной отпуск не может быть менее 24 календарных дней (ст. 155 ТК). Данное требование должны соблюдать все наниматели. Исключение составляют организации и некоторые категории работников, попавшие в перечни, установленные постановлением Совмина от 24.01.2008 № 100 «О предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней». Порядок, продолжительность и виды предоставления дополнительных отпусков определены ст.ст. 158–160 ТК.

Согласно ст. 161 ТК...