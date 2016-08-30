Против гарантий по инвалидности

Может ли работник, которому индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР) определена 3 группа инвалидности, отказаться от установления ему неполного рабочего времени (не более 35 часов в неделю), определенного п. 14 ИПР?

Нет, не может.

Согласно ст. 21 Закона от 23.07.2008 № 422-З «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» признание гражданина инвалидом осуществляется медико-реабилитационными экспертными комиссиями (МРЭК). Они признают гражданина инвалидом при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния здоровья гражданина на основе клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций основных видов нарушений функций и основных критериев жизнедеятельности.

Заключение МРЭК, представляющее собой выписку из акта освидетельствования, в 3-дневный срок со дня его вынесения направляется в...