Увольнение пенсионера

Можно ли уволить работника-пенсионера в связи с истечением срока действия контракта, если он находится на больничном, но был уведомлен за месяц о предстоящем увольнении?

Да, можно.

Контракт – это трудовой договор, заключаемый в письменной форме на определенный в нем срок и содержащий особенности по сравнению с общими нормами законодательства о труде.

По общему правилу заключение договора, в т.ч. трудового, всегда производится на принципах взаимной добровольности. Таким образом, заключение кон­тракта (как нанимателем, так и работником) является не обязанностью, а правом обеих сторон.

Контракт заключается на определенный срок, но не менее чем на 1 год. На период действия контракта одна сторона (наниматель) предоставляет работу по заключенному контракту, обеспечивает условия труда, предусмотренные законодательством о труде, и своевременно выплачи...