Вопрос-ответ
Если счет арестован
У предприятия арестован расчетный счет службой судебных исполнителей.
Есть ли в законодательстве запрет на открытие таким субъектом хозяйствования расчетных счетов в другом банке?
В ст. 127 Банковского кодекса (далее – БК) установлено, что на денежные средства и иное имущество физического и юридического лица, находящиеся на счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банке, арест может быть наложен только в соответствии с БК и иными законодательными актами РБ. Обращение взыскания на такое имущество допускается в случаях, определенных законодательными актами РБ, по исполнительным надписям нотариусов или иным исполнительным документам либо по решению (распоряжению) уполномоченного государственного органа (должностного лица).
При наложении ареста на денежные средства и иное имущество любого лица, находящиеся на счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банке, банк прекращает все расходные операции по его счетам и возврат имущества этого лица в пределах имущества, на которое наложен арест, если иное не предусмотрено законодательными актами РБ или соответствующим решением уполномоченного госоргана (должностного лица) о наложении ареста.
Согласно ст. 348 ХПК мерами по обеспечению исполнения исполнительного документа, которые вправе применять судебный исполнитель, являются:
– наложение ареста на имущество должника, в т.ч. на наличные денежные суммы, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) других лиц;
– наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях.
При этом законодательство не запрещает предприятию, на текущий (расчетный) банковский счет которого наложен арест службой судебных исполнителей, открыть новый текущий (расчетный) банковский счет в другом банке.
Денис САФАРЕВИЧ, юрист
ООО «Арцингер и партнеры»
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