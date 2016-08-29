Билет в один конец

Правительство США представило новые правила, которые позволят иностранным предпринимателям развивать бизнес, жить в США от 2 до 5 лет и привлекать средства американских инвесторов.

Новые правила (International Entrepreneur Rule) еще проходят общественное обсуждение. На их принятие не потребуется одобрение конгресса. Решение о допуске предпринимателей, намеренных реализовать стартапы, будет принимать Департамент государственной безопасности США (Department of Homeland Security – DHS), – в индивидуальном порядке, если сочтет, что деятельность таких лиц приносит пользу.

«Американская экономика давно получает выгоды от деятельности предпринимателей-мигрантов на финансовом рынке и Силиконовой долине, – говорит директор Службы по гражданству и миграции США Леон Родригес. – Предлагаемая норма будет способствовать экономическому росту, расширяя возможности иммиграции зарубежных предпринимателей, соответствующих критериям создания рабочих мест, инвестиций и создания выручки в США».

Для получения разрешения DHS основателям стартапов нужно соответствовать 4 критериям. Они должны владеть не менее 15% основанной в США компании, играть ключевую роль в управлении ей. У компании должен быть потенциал быстрого роста и создания рабочих мест. Кроме того, стартап должен получить американский государственный грант в размере не менее 100 тыс. USD либо привлечь 345 тыс. USD инвестиций от американского венчурного фонда с успешными компаниями в портфеле. Разрешение на работу будет предоставляться на 2 года с возможностью продления еще на 3 года.

«Это совершенно новые условия получения рабочей визы, поэтому они все еще могут изменяться и уточняться», – считает управляющий директор сингапурского венчурного фонда Zenmen Рената Джордж. По ее мнению, предприниматели, которые планируют воспользоваться этой возможностью, должны иметь в виду несколько обстоятельств. Во-первых, времени на оформление заявки на грант и его получение может уйти гораздо больше, чем на привлечение инвестиций. Поэтому этим стоит заняться в первую очередь. Выдача грантов в США налажена хорошо, выдавать их любят и редко скупятся, но имеется своя отчетность.

Во-вторых, венчурные фонды не будут доказывать свою заинтересованность в получении визы соискателю. Так что ему придется собирать нужную информацию об их успешных портфельных компаниях самостоятельно. Подобные услуги могут предложить юристы, но они – не инвестиционные профессионалы и могут не разбираться в особенностях данной деятельности так, как авторы стартапов, считает Р. Джордж. «Не доверяйте юристам слепо и не ведитесь на очень дорогую стоимость их работы. – Предупреждает она. – Они все равно никак не могут гарантировать получение визы».

В-третьих, компанию можно оформить дистанционно, не приезжая в США и не имея никакой американской визы. Однако желательно заранее продумать особенности создания такой компании, которые позволят в дальнейшем претендовать на грант или венчурные инвестиции. Ведь изменения стоят часто дороже, чем начальная регистрация.

Источник www.uscis.gov