Содержание «Экономической газеты» N 65 за 1 сентября 2017 года

Последний смотр проекта прогноза

На заседании Совета Министров 30 августа состоялся последний «смотр» проектов прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год. Теперь эти документы должны быть направлены на рассмотрение главы государства.

Главный сектор экономики

Государственный сектор остается доминирующим в белорусской экономике. При этом его удельный вес в основных показателях почти не изменился.

Приоритет – товарам из ЕАЭС

Минфин России, которому в апреле т.г. переданы полномочия по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для госнужд, готовит приказ, предусматривающий предоставление 15-процентной стоимостной преференции при поставке товаров, происходящих из стран ЕАЭС.

Господдержка сократилась почти в 8 раз

В I полугодии 2017 г. объем государственной поддержки, оказанной субъектам хозяйствования за счет республиканского бюджета, составил немногим более 33,18 млн. BYN, сообщает Минфин.

Государственный долг рефинансируется займами

На 1 августа государственный долг Беларуси составил 39,8 млрд. BYN, сообщает Минфин. С начала года он увеличился на 2,8 млрд. BYN, или на 7,6%, в т.ч. за июль – на 100 млн. BYN.

Можно ли прожить без печати: внутри и снаружи

Предложение о необязательности печати вызывает неоднозначную реакцию специалистов. Как обойтись без реквизита, который издавна служит для придания юридической силы документам, подлинность которых может вызывать сомнения. Многие уверены, что печать необходима организации хотя бы для ограничения возможности фальсификации исходящей информации, подтверждения оригинальности договоров, контрактов и других актов перед контрагентами, ревизорами, работниками. Итак, от чего мы хотим отказаться?

Цифровая трансформация банковского сектора на старте

Национальный банк инициирует ряд системных мер, направленных на ускорение цифровой трансформации банковского обслуживания и платежной системы, сообщает пресс-служба регулятора.

Прибыль и затраты восстановительного периода

Финансовые результаты белорусских предприятий за I полугодие 2017 г. выглядят довольно противоречиво. Почти двукратный рост чистой прибыли несколько испортил ее спад в июне. К тому же почти каждое пятое предприятие остается убыточным, а около 30% по-прежнему не имеет оборотных средств.

Какие иностранцы учатся в белорусских вузах

Беларусь — это нормальное место, где молодые люди из других стран могут жить и учиться, заявил Президент Александр Лукашенко 24 августа на пленарном заседании Республиканского педагогического совета. По его словам, «часто представители других стран «дальней дуги» просят подготовить у нас врачей, инженеров» и «мы десятки миллионов долларов получаем за счет образовательных услуг».

Число и площади логистических центров растут

В Беларуси расширяется современная складская инфраструктура. Об этом свидетельствует очередное исследование, проведенное кафедрой логистики Международного университета «МИТСО».

Электронный документ в договорных отношениях

В наше время субъекты хозяйствования, вступая в договорные отношения, все чаще используют для переписки и обмена документами электронную почту. Такой способ связи отличается удобством, простотой и эффективностью. В то же время он влечет и многочисленные риски, которые нужно учитывать изначально.

Приказы по личному составу в отношении руководителя организации

Законодательством не определено, кто подписывает приказы по личному составу (о приеме на работу, увольнении, предоставлении отпуска, направлении в служебную командировку и т.д.) в отношении руководителя организации. Попытаемся ответить на этот вопрос на основе анализа действующих правовых норм.

Почему важно развивать HR-бренд

Компания с состоявшимся HR-брендом, как правило, известна на рынке и популярна у соискателей. Кандидаты на вакансии в ней рассчитывают на «красивую» строку в резюме, стабильную зарплату, возможность строить карьеру. Зачем развивать HR-бренд и какие преимущества он дает, рассказывает консультант Конкурса «Премия HR-бренд Беларусь» Наталья Зайцева.

Доплата к пособию по беременности и родам

С 1 июля 2017 г. вступили в силу изменения и дополнения в Закон от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

Информбанк

Основные социально-экономические показатели стран Содружества в I полугодии 2017 года (I полугодие 2017 г. в % к I полугодию 2016 г.)

«Суммовые» разницы уравняли с курсовыми

Постановлением Минфина от 10.08.2017 № 23 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета курсовых разниц» (далее – постановление № 23) уточнен порядок отражения в бухучете разниц, возникающих в случаях, когда денежные обязательства выражены в иностранной валюте, а исполняются в белорусских рублях.

Учет и оценка готовой продукции

Готовая продукция – это часть материально-производственных запасов, предназначенных для реализации. Она является конечным результатом производственного цикла, в результате которого создаются активы, законченные обработкой (комплектацией) с определенными техническими и качественными характеристиками. Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете основных хозяйственных операций, связанных с производством и реализацией готовой продукции.

Учет залога как способ обеспечения обязательств при аренде

По условиям договора аренды организация-арендатор должна внести арендодателю денежный залог в установленном размере для обеспечения своевременного внесения арендной платы и сохранности арендуемого имущества.

Как отразить в учете организации-арендодателя сумму залога, а также зачет подлежащих к получению от арендатора штрафных санкций в связи с нарушением срока внесения арендной платы или возмещения в случае порчи арендуемого имущества?

Определение затрат и вложений в основные средства

1. Рассмотрим особенности определения строительных работ для классификации их в составе затрат или вложений в активы организаций для целей бухгалтерского учета.

Для установки крупногабаритного гидравлического пресса в цеху потребовалось устройство монтажного проема.

Как правильно учесть работы по устройству монтажного проема: отнести к расходам или к затратам, формирующим первоначальную стоимость пресса?

2. Организацией принят в эксплуатацию козырек к административному зданию.

Как правильно отразить затраты по его устройству: отнести на увеличение первоначальной (переоцененной) стоимости здания или включить в затраты?

3. Организацией снаружи производственного здания смонтирована стационарная пожарная лестница. Строительно-монтажные работы выполнялись подрядным способом.

Как отразить в бухгалтерском учете затраты по установке пожарной лестницы: отнести на увеличение первоначальной (переоцененной) стоимости здания или отнести к затратам (расходам)?

Электронные счета-фактуры при экспорте товаров

Порядок создания и направления электронных счетов-фактур (далее – ЭСЧФ) при вывозе за пределы территории Беларуси товаров, облагаемых по ставке НДС в размере 0%, и применения механизма камерального контроля в системе АИС «Учет счетов-фактур» разъяснило МНС письмом от 29.08.2017 № 2-1-10/1578.

Возмещение страхового взноса директору и налог на прибыль

Руководитель организации оплатил за счет собственных средств обязательную страховку грузовых автомобилей, принадлежащих организации.

Можно ли на основании полученного страхового свидетельства без кассового чека и других документов возместить директору понесенные расходы и отнести их в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли?

Договор аренды и налог на недвижимость

Организация взяла в аренду у физического лица нежилое помещение.

Признается ли она плательщиком налога на недвижимость по арендуемому помещению? Если да, то как рассчитать этот налог, если стоимость помещения, полученного в аренду, не указана в договоре аренды?

Об индексах изменения стоимости в строительстве

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.08.2017 № 174

Фаил Smr0817.zip