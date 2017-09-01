Господдержка сократилась почти в 8 раз

Это в 7,9 раза меньше (в текущих ценах), чем за январь–­июнь 2016 г., когда господдержка составила 261,7 млн. BYN. Ос­новной формой господдержки в текущем году было возмещение части процентов за пользование кредитами: 4,34 млн. BYN (в 5,8 раза меньше, чем в I квартале 2016 г.). Их поделили организации, подведомственные Минпрому (6,4 млн. BYN), концерну «Беллесбумпром» (9,3 млн. BYN), Беллегпрому (1,4 млн. BYN), Министерству энергетики (444,2 тыс. BYN), Национальной академии наук Беларуси (283,9 тыс.).

На 2-м месте – бюджетные ссуды и займы – 7 млн. BYN (годом ранее – 233,9 млн.). Их получили предприятия, подчиненные концерну «Беллегпром» (точнее, ОАО «Камволь»).

На 3-м месте – финансовая помощь из бюджета, которая за 6 месяцев т.г. была оказана в объеме всего 1,76 млн. BYN – на 28,7% меньше, чем годом ранее. Эта сумма целиком получена предприятиями системы Министерства информации.

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом от 15.12.2016 № 466, признавалось, что гарантированная государственная поддержка отдельных сек­торов экономики и крупных ор­ганизаций не стимулирует их к повышению эффективности ис­пользования вложенных средств.

Директивное кредитование одних и дискриминация других субъектов хозяйствования в доступе к льготным кредитным ресурсам сдерживают развитие бизнеса в перспективных сек­торах экономики. Но это не оз­начает, что предприятия гос­сектора оставлены наедине со своими проблемами. В прог­рамме декларировалось намерение обеспечивать по­требности экономики в финансовых ресурсах, в т.ч. путем предоставления господдержки на конкурс­ной основе, а также за счет снижения стоимости кредитов. Ряду предприятий государство помогает посредством реструктуризации дол­гов, отсрочки и рассрочки задолженности по кредитам, за энергоносители, по налогам и т.п. Но формально такие меры в состав государственной под­держки не включаются.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА