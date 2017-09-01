Главный сектор экономики

Государственный сектор остается доминирующим в белорусской экономике. При этом его удельный вес в основных показателях почти не изменился.

В Беларуси на 1 июля насчитывалось 3550 организаций государственной и с долей государственной собственности, со­общает Белстат. Годом ранее их было 3714. Численность работников этих организаций со­кратилась за год на 8,7%: с 1511,2 тыс. до 1379,3 тыс. человек.

Доля госпредприятий в основных экономических показателях Беларуси представлена на диаграмме.

Как видим, практически по всем показателям наблюдается снижение доли госсектора. Но она остается доминирующей в объемах выручки, промышленного производства, инвестиций в основной капитал и долгов, а также весьма существенной по остальным показателям (за исключением розничного товарооборота, где эта доля опустилась до 17,7%).

Несколько улучшилась в текущем году эффективность организаций государственной и с долей государственной соб­ственности. Рентабельность продаж у них выросла с 6,4% в I полугодии 2016 г. до 8,1% по итогам 6 месяцев т.г. (в целом по республике – с 7,1 до 7,9%). В то же время доля убыточных организаций в целом в госсекторе сократилась с 21,5 до 17,7%, причем среди организаций, полностью принадлежащих государству, – с 14,7 до 12% (в т.ч. республиканской собственности – с 6,2 до 5,3%, коммунальной – с 18,5 до 14,9%), а смешанной (частной с долей государства) – с 28,8 до 23,8%. При этом удельный вес убыточных организаций с долей государства менее 50% вырос с 25,7 до 28,1%, а с долей государства 50% и более – снизился с 29,6 до 22,8%.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в ор­ганизациях государственной и с долей государственной соб­ст­венности составила в январе– июне т.г. 767,2 BYN – прак­тически столько же, сколько в сред­нем по республике (767,3 BYN).

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ