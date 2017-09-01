Государственный долг рефинансируется займами

На 1 августа государственный долг Беларуси составил 39,8 млрд. BYN, сообщает Минфин. С начала года он увеличился на 2,8 млрд. BYN, или на 7,6%, в т.ч. за июль – на 100 млн. BYN.

В частности, внешний государственный долг за 7 месяцев вырос на 2 млрд. USD (с учетом курсовых разниц), или на 14,3%, и составил на 1 августа т.г. 15,6 млрд. USD. При этом в январе–июле т.г. были привлечены внешние государственные займы на сумму 2572,5 млн. USD (в т.ч. 1400 млн. – еврооблигации, 600 млн. – от Евразийского фонда стабилизации и развития, 300,4 млн. – правительства и банков РФ, 92,6 млн. – МБРР, 176,6 млн. – банков КНР, 2,9 млн. – ЕБРР и СИБ). На погашение внешнего государственного долга было направлено 653 млн. USD, в т.ч. 226,8 млн. USD – правительству РФ, 176,6 млн. – ЕФСР, 217,3 млн. – банкам КНР, 31,2 млн. – МБРР, 0,7 млн. – США, 0,2 млн. – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа т.г. составил 9,5 млрд. BYN, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 7%. При этом за 7 месяцев т.г. размещено вну­тренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн. USD, а погашено таких ценных бумаг на 897,9 млн. USD и 120,5 млн. BYN.

Для покрытия платежей были использованы внутренние государственные облигации, вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, иные доходы бюджета и остатки средств правительства.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА