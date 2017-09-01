Учет залога как способ обеспечения обязательств при аренде

По условиям договора аренды организация-арендатор должна внести арендодателю денежный залог в установленном размере для обеспечения своевременного внесения арендной платы и сохранности арендуемого имущества.

Как отразить в учете организации-арендодателя сумму залога, а также зачет подлежащих к получению от арендатора штрафных санкций в связи с нарушением срока внесения арендной платы или возмещения в случае порчи арендуемого имущества?

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст.ст. 577–579, 585 Гражданского кодекса, далее – ГК).

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества (п. 1 ст. 582 ГК).

Ар...

Автор публикации: Ольга КРАВЧЕНЯ, экономист