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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Договор аренды и налог на недвижимость

01.09.2017

Организация взяла в аренду у физического лица нежилое помещение.

Признается ли она плательщиком налога на недвижимость по арендуемому помещению? Если да, то как рассчитать этот налог, если стоимость помещения, полученного в аренду, не указана в договоре аренды?

Признание организации плательщиком налога на недвижимость следует из абз. 3 ч. 1 п. 1 ст. 184 НК, согласно которому по капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, машино-местам, расположенным на территории РБ и взятым организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование у физических лиц (как признаваемых, так и не признаваемых налоговыми резидентами РБ), плательщиком этого налога является организация-арендатор.

Налоговая база налога на недвижимость в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, расположенных на территории РБ и взятых организациями в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользо...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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