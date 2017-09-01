«Суммовые» разницы уравняли с курсовыми

Постановлением Минфина от 10.08.2017 № 23 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета курсовых разниц» (далее – постановление № 23) уточнен порядок отражения в бух­учете разниц, возникающих в случаях, когда денежные обязательства выражены в иностранной валюте, а исполняются в белорусских рублях.

В соответствии с п. 1 ст. 298 Гражданского кодекса в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в ино­странной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон.

Разницы в белорусских рублях, возникающие при расчетах по обязательствам, оплата которых осуществляется в белорусских рублях в сумме, эквивалент­ной определенной договором сумме в иностранной валют...

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»