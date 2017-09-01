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05 сентября 2017 года

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Консультации

Учет и оценка готовой продукции

01.09.2017

Готовая продукция – это часть материально-производственных запасов, предназначенных для реализации. Она является конечным результатом производственного цикла, в результате которого создаются активы, законченные обработкой (комплектацией) с определенными техническими и качественными характеристиками. Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете основных хозяйственных операций, связанных с производством и реализацией готовой продукции.

Для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции используется счет 43 «Готовая продукция». Согласно п. 34 Инструкции о применении типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50 (далее – Инструкция № 50), данный счет используется в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность.

Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» ведется по местам хранения и отдельным видам готовой продукции в количественных и стоимостных показателях.

Порядок бухгалтерского учета и оценки незавершенного производства на всех стадиях технологического цикла устанавливается учетной политикой организации (п. 108 Инс...

Автор публикации: Александр КОСТЯН, директор ООО «Аудиторская служба «Аудикс»

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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