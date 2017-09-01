Цифровая трансформация банковского сектора на старте

На совещании 30 августа регулятор обсудил с представителями банков ключевые инновационные проекты и перспективные направления развития банковского бизнеса. В Нацбанке считают, что реализация таких инноваций позволит стимулировать восприимчивость национальной экономики к глобальным процессам цифровизации и задействовать неиспользуемый потенциал экономического роста.

«Переход от традиционной экономики к цифровой стал общемировым трендом. В Беларуси на данном этапе речь идет о проведении цифровой трансформации финансовой сферы, системном и поступательном внедрении новых финансовых технологий, – заявил председатель Правления Нацбанка Павел Каллаур на совещании. – Инновационные решения позволят обеспечить повышение эффективности работы финансового сектора в частности и экономики в целом. Поэтому внедрение и развитие инновационных банковских продуктов должно найти отражение в стратегиях всех банков на предстоящий год».

Инициируя эффективную и безопасную цифровизацию финансовой сферы, Нацбанк в партнерстве с правительством и участниками рынка работает над созданием законодательных, экономических и институциональных условий для внедрения и развития инноваций.

Ключевые изменения регуляторной среды, которые обеспечат внедрение технологических новаций на рынке платежей, предусмотрены в концепции закона «О платежных услугах в Республике Беларусь» и проектом изменений в Банковский кодекс.

Для создания экономических стимулов инноваций на финансовом рынке Нацбанк подготовил ряд инициатив по развитию механизмов и систем расчетов, в т.ч. направленных на развитие эффективной бизнес-среды и ускорение оборачиваемости денежных средств. Рассматривается возможность создания системы мгновенных платежей, обеспечивающей зачисление денежных средств получателю on-line в режиме «24/7». Устранить устаревший механизм ведения в банках картотеки не оплаченных в срок расчетных документов позволит создание автоматизированной информационной системы, которая в режиме on-line обеспечит взаимодействие между ее участниками по исполнению обязательств плательщиков.

Одним из ключевых направлений развития цифрового финансового рынка является внедрение банками инновационных программно-­технических решений в финансовой сфере на базе открытых интерфейсов (Application Programming Interface, API) программирования приложений.

Формированию институциональной среды также будет способствовать развитие ряда проектов, которые были внедрены ранее. В частности, завершается подготовительный этап внедрения Межбанковской системы идентификации (МСИ), создающей единое банковское и финансовое пространство на рынке розничных банковских услуг. В МСИ уже загружено более 6 млн. записей о клиентах банков, из них более 4 млн. могут произвести самостоятельную регистрацию в МСИ с использованием мобильных телефонов. Национальный банк рассчитывает на активизацию работы банков по подключению к системе.

В Беларуси развиваются бесконтактные технологии и платежные сервисы, основанные на современных инновационных решениях. Нацбанк заинтересован в работе международных платежных систем по скорейшему внедрению и широкому применению на белорусском рынке мобильных платежных сервисов, основанных на технологии токенизации. В ближайшее время планируется запуск платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, которые позволяют осуществлять платежи с использованием мобильных устройств.

Широкие возможности для банков открывает созданная Нацбанком информационная система с использованием тех­нологии Blockchain. В практической работе банки смогут использовать Blockchain для передачи информации о выданных банковских гарантиях и при работе на рынке ценных бумаг.

Учитывая рост интереса граждан и субъектов хозяйствования Беларуси к криптовалютам, Национальный банк проводит изучение и активный мониторинг соответствующего опыта мировых финансовых институтов, регуляторов и технологических компаний.

Результаты диалога с банковским сообществом будут учтены регулятором при подготовке в партнерстве с заинтересованными госорганами, организациями и участниками рынка практических решений по цифровой трансформации финансового сектора.