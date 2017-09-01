Число и площади логистических центров растут

В ходе исследования проанализирована информация госорганов, логистических операторов, состоялись технические визиты на логистические центры.

По состоянию на 26 августа 2017 г. в Беларуси функционируют 43 логистических центра: 17 – транспортно-логистических (ТЛЦ), 16 – торгово-логистических (оптово-логистических), из них 9 обслуживают собственные грузопотоки.

В Минском регионе находится 31 логистический центр, в Брестском – 6. Государственными являются 12 цен­т­ров (в т.ч. половина принадлежит РУП «Белтаможсервис»), остальные созданы за счет средств иностранных (в т.ч. России, Азербайджана и Ирана) и национальных инвесторов. Среди по­следних – производственные предприятия, транспортно-логистические компании, логистические операторы и торговые организации.

16 действующих логистических цент­ров располагают на своей территории складами временного хранения и таможенными складами, но только 12 имеют пункты таможенного оформления. 9 логистических центров являются мультимодальными, т.е. имеют подъездные пути для двух и более видов транспорта. Биржевыми складами располагают 3 ло­гистических центра.

Внешнеторговые грузопотоки обрабатывают 11 ТЛЦ, 8 – специализируются на оказании услуг уровня логистического оператора, 6 – располагают низкотемпературными складами, 3 – современными контейнерными терминалами. Пре­имущественно сдают площади в аренду 9 логистических центров.

По состоянию на 26 августа т.г. только 3 субъекта хозяйствования (СП «Тран­зит» ООО, ООО «Балтспед логистик», ООО «Белсотра») прошли сертификацию деятельности на соответствие СТБ 2306-2013, а значит, их можно отнести к категории «логистический центр».

По оценкам экспертов, общая площадь крытых складских площадей класса «А» и «В» составляет более 720 тыс. м2, их них склады общего пользования – 570 тыс. м2, склады временного хранения и таможенные склады – 107 тыс. м2, низкотемпературные склады и склады-холодильники – 43 тыс. м2. Площадь современных контейнерных тер­миналов првышает 150 тыс. м2.

Современная логистическая инфра­структура в прошлом году расширялась в основном за счет ввода новых складских площадей логистическими операторами. Тогда был введен в эксплуатацию контейнерный терминал СООО «СТЛ Логистик» площадью 7,4 тыс. м2 на территории СЭЗ «Могилев» в районе ст. Луполово Белорусской железной дороги. Также на земельном участке площадью 5,47 га создан транспортно-логистический центр «Могилев-Белтаможсервис» общей площадью 3 тыс. м2на автодороге Р-76 Орша–Шклов–Могилев. Транспорт­но-­логистический центр «Бремино-­Брузги» (ООО «Влате Логистик») введен в эксплуатацию в районе пограничного перехода «Брузги» площадью 14 тыс. м2 недалеко от белорусско-польской границы, а логистический центр ООО «Кэпитал Логистик» (30 тыс. м2) – в районе д. Дроздово Минского района.

В логистическом парке «Великий камень» введено в действие порядка 50 тыс. м2 складских площадей класса «А» (ЗАО «ЧайнаМерчантсСиЭйчЭн-­БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания»). Строится железнодорожная ветка и современный контейнерный терминал. В мае ООО «Владпродимпорт» в Заславле начал строительство низкотемпературного склада общей площадью 2,6 тыс. м2.

По оценкам экспертов, к концу года площадь складов класса «А», «В» логистических центров увеличится на 80 тыс. м2 и превысит 800 тыс. м2. В 2018 г. она превысит 900 тыс. м2, а в 2020-м – 1 млн. м2.

РУП «Белтаможсервис» планирует в текущем году сдать в эксплуатацию транспортно-логистический центр воз­ле пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Под этот проект выделен земельный участок в 10 га. Предусматривается строительство складских помещений (18 тыс. м2), стоянки, пункта техобслуживания автомобилей и гостиницы с объектом общепита. ООО «Бремино Групп» планирует построить в т.г. транспортно-логистический центр «Бремено-Берестовица» в районе пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Площадь складских помещений превысит 5,7 тыс. м2, планируется строительство гостиницы и административных зданий, где будут располагаться кафе, банк, пункт таможенного оформления. Еще один инвестпроект этой компании – строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» в Оршанском районе в поселке Болбасово. Он будет включать в себя транспортные, складские и производственные объекты (230 га, 190 тыс. м2 складских и 280 тыс. м2 производственных площадей), а также об­служивающие их компании (таможенные представители, экспедиторы, бан­ки, страховые компании и т.п.). Срок реализации – до 2023 г.

Стоимость аренды складской недвижимости последние несколько лет снижалась. Анализ ставок в Минском районе выявил, что средней рыночной планкой является 6 евро за м2 (с НДС) складской площади класса «А», класса «В» – 4 евро, класса «С» – 2 евро. Размер арендной платы зависит от площади, месторасположения складского объекта, транспортной доступности. Наибольшим спросом пользуются складские площади в районе МКАД.

Стоимость услуг ответственного хранения за последние несколько лет также снижалась и очень различается в зависимости от объемов хранения. Основное предложение – 0,5 BYN (с НДС) за одну европаллету в сутки, но на тендерах цена может падать и ниже.

В зависимости от уровня технического оснащения стоимость склада составляет 700–800 USD/м2 без учета стоимости земли. В эту сумму, как правило, включаются затраты, связанные с разработкой проекта, строительством склада и транспортных коммуникаций, а также его техническое оснащение (без учета стеллажной системы, системы управления складом и складской техники).

Автор публикации: Дмитрий КУРОЧКИН, заместитель завкафедрой логистики Международного университета «МИТСО»