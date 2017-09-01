Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9251 руб.

2.2903 руб.

Р (100)

3.3325 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Приказы по личному составу в отношении руководителя организации

01.09.2017
Приказы по личному составу в отношении руководителя организации

Законодательством не определено, кто подписывает приказы по личному составу (о приеме на работу, увольнении, предоставлении отпуска, направлении в служебную командировку и т.д.) в отношении руководителя организации. Попытаемся ответить на этот вопрос на основе анализа действующих правовых норм.

Руководитель организации – физическое лицо, которое в силу закона или учредительных документов организации осуществляет руководство организацией, в т.ч. выполняет функции ее единоличного исполнительного органа (ч. 1 ст. 252 ТК).

Трудовой договор с руководителем организации заключает собственник имущества организации либо уполномоченный им орган (организация) на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами (ст. 254 ТК). Лица, уполномоченные подписывать трудовой договор с руководителем организации от имени нанимателя, также определены другими актами законодательства (п. 6 ст. 113 Гражданского кодекса;...

Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit