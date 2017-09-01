Приказы по личному составу в отношении руководителя организации

Законодательством не определено, кто подписывает приказы по личному составу (о приеме на работу, увольнении, предоставлении отпуска, направлении в служебную командировку и т.д.) в отношении руководителя организации. Попытаемся ответить на этот вопрос на основе анализа действующих правовых норм.

Руководитель организации – физическое лицо, которое в силу закона или учредительных документов организации осуществляет руководство организацией, в т.ч. выполняет функции ее единоличного исполнительного органа (ч. 1 ст. 252 ТК).

Трудовой договор с руководителем организации заключает собственник имущества организации либо уполномоченный им орган (организация) на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами (ст. 254 ТК). Лица, уполномоченные подписывать трудовой договор с руководителем организации от имени нанимателя, также определены другими актами законодательства (п. 6 ст. 113 Гражданского кодекса;...

Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист