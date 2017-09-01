Прибыль и затраты восстановительного периода

Финансовые результаты белорусских предприятий за I полугодие 2017 г. выглядят довольно противоречиво. Почти двукратный рост чистой прибыли несколько испортил ее спад в июне. К тому же почти каждое пятое предприятие остается убыточным, а около 30% по-прежнему не имеет оборотных средств.

По итогам 6 месяцев т.г. прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг оказалась на 19,8% больше, чем в январе–июне 2016 г. (в текущих ценах) и составила почти 7,2 млрд. BYN, сообщает Белстат. В то же время прибыль до налогообложения была на 88,6% выше, чем в аналогичном периоде 2016 г. (5,1 млрд. BYN), а чистая прибыль – в 2,1 раза: 4,05 млрд. против 1,9 млн. BYN годом ранее. Таким образом, на первый взгляд, финансовые результаты белорусских организаций существенно улучшились.

В частности, в промышленности прибыль от реализации выросла на 29,2% по сравнению с I полугодием 2016 г., чистая прибыль – на 86,9%, в сельском хозяйстве – в 3,1 и 3,5 раза соответственно, по виду деятельности «информация и связь» – на 26,6% и 34,5%. В то же время в торговле прибыль от реализации сократилась на 9,8%, в транспорт­ной деятельности – на 7%, хотя чистая прибыль там выросла на 97,9% и в 3 раза соответственно. В строительстве прибыль от реализации сократилась на 13,6%, а чистая прибыль – на 16%. При этом на долю промышленности приходится 41,6% совокупной чистой прибыли (1,68 млрд. BYN), а на транспорт – 30,6% (1,24 млрд.).

Число убыточных организаций сократилось с 1592 в I полугодии 2016 г. до 1425 в январе–июне т.г., их удельный вес – с 21,7 до 19,4%, а сумма чистого убытка – на 3,5%, до 1,4 млрд. BYN. При этом за год доля убыточных организаций в промышленности снизилась с 27,1% до 23,6% (причем сумма убытка выросла на 27,9%), в торговле – с 21,5% до 19,3% (при снижении убытка вдвое), «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» – с 17,4% до 15,1%, в сельском хозяйстве – с 25,6% до 16,2% (а без учета господдержки – с 73,8% только до 64,9%). Отрицательная динамика сохраняется в строительстве, где доля убыточных организаций за год выросла с 25% до 30,4%, и услугах по временному проживанию и питанию – с 21,5% до 24,7%.

В целом рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг по республике выросла с 8,9% в I полугодии 2016 г. до 9,9% в январе–июне т.г., рентабельность продаж – с 7,1% до 7,9%. В частности, в промышленности эти показатели увеличились с 9,6% до 11,5% и с 7,6% до 9,1%, по виду «информация и связь» – с 28,3% до 33% и с 19,5% до 21,7%, «операции с недвижимым имуществом» – с 21% до 24,5% и с 15,3% до 17,3%, в сельском хозяйстве – с 2,4% до 7,1% и с 2,1% до 6%. Но без учета господдержки рентабельность продаж в АПК по конечному финансовому результату «улучшилась» за год с -5,5% до -0,04%.

В то же время в строительстве рентабельность реализованной продукции, работ, услуг сократилась с 8,1% до 6,6%, рентабельность продаж – с 6,6% до 5,4%, в торговле – с 3,9% до 3,3% и с 3,3% до 2,7%, по виду «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» – с 13,2% до 11,7% и с 10,5% до 9,4%.

В целом по республике у 69,2% организаций рентабельность продаж была менее 10% (годом ранее – у 69,1%) и лишь у 4,1% превышала 30%, как и год назад. В частности, в промышленности 62,4% прибыльных организаций имели рентабельность продаж до 10% и лишь 2% – свыше 30%, в строительстве – 83,6% и 1,4%, в торговле – 92,2% и 0,6%.

Облегчение девальвационного и дол­гового бремени значительно улучшило финансовые результаты. Сейчас пред­приятия пока избавлены от потерь, вызванных курсовыми разницами, а накопленные за прошлые годы ждут своего часа на расходах будущих периодов. Однако это не помешало своеобразной динамике показателей в конце II квар­тала: чистая прибыль в июне сократилась почти в 43 раза по сравнению с маем. Вряд ли такой перепад целиком об­условлен ослаблением рубля на 3,9% за месяц. Скорее можно предположить, что некоторые предприятия экстренно списали значительную часть накопившихся за прошлые периоды курсовых разниц.

Снижение процентных ставок уменьшает финансовые расходы и улучшает обеспеченность оборотными средствами. Так, объемы средств, направленных на погашение кредитов банков и займов, в I полугодии т.г. выросли по сравнению с январем–июнем 2016 г. на 2,5%, но их отношение к выручке сократилось с 26,7% до 25,4%, в т.ч. в промышленности – с 34% до 31,4% выручки, в сельском хозяйстве – с 18,4% до 17,5%, строительстве – с 17,8% до 15,9%, но в торговле они вновь выросли – с 23,7% до 25,9%.

Платежеспособность и оборотные средства

В I полугодии т.г. несколько улучшились показатели финансового состояния и платежеспособности организаций. Так, в целом по республике коэффициент обеспеченности соб­ственными оборотными средствами вырос с 10,3% на начало года до 14,3% на 1 июля т.г., а коэффициент текущей ликвидности – с 111,5% до 116,6%. Годом ранее (на 1.07.2016 г.) эти показатели составляли всего 9% и 109,9% соответственно. В частности, в промышленности коэффициент обе­спеченности собственными оборотными средствами вырос за 6 месяцев т.г. с 9,8% до 14,3%, коэффициент текущей ликвидности – с 110,9% до 116,6% (на 1.07.2016 г. – всего 2% и 102,1%), в сельском хозяйстве – с 6,4% до 10,3% и с 106,6% до 111,5%, в торговле – с 4,2% до 6,9% и с 104,4% до 107,5%, тогда как в строительстве они сократились с 17,1% до 16% и с 120,6% до 119%.

В то же время доля организаций, не имеющих собственных оборотных средств, сократилась за I полугодие с 32,2% до 31%, а имеющих обеспеченность собственными оборотными средствами ниже норматива – выросла с 11,3% до 11,7%. На 1 июля 2016 г. эти доли составляли 31,5% и 12,2% соответственно. В промышленности на 1 июля т.г. не имели собственных оборотных средств 30,6% организаций, имели их ниже норматива – 10,3% (годом ранее – 32,8% и 12,7%), в сельском хозяйстве – 35,7% и 16,8% (37,5% и 13,1%), строительстве – 28,7% и 14,4% (25,2% и 15,5%), торговле – 41,3% и 15,6% соответственно (год назад – 43,4% и 14%).

Затраты не хотят снижаться

Существенный рост прибыли пред­приятий не сопровождался заметным снижением издержек. Темпы роста выручки и себестоимости в январе–июне т.г. были почти одинаковы по сравнению с I полугодием 2016 г.: 7,8% против 7,6%. При этом объем материальных затрат вырос за год на 8,2%, хотя их удельный вес снизился на 0,2 п.п. Затраты на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты увеличились на 11,8% (в т.ч. на импортные – на 7,9%), что «съело» всю экономию от снижения затрат на топливо и энергию на 4,4%. В придачу затраты на оплату труда выросли на 7,4%, хотя их доля в затратах сократилась на 0,2 п.п. Отчисления на социальные нужды синхронно увеличились на 7,2%, а «прочие» затраты – на 5,7% (см. рис. 2).

Традиционно в наиболее материало- и фондоемких отраслях доля матзатрат гораздо выше, оплаты труда – ниже общего уровня. В более трудоемких отраслях этот разрыв меньше. Например, в промышленности доля матзатрат – 65,6%, оплаты труда – 16%, в сельском хозяйстве – 74,1% и 14,1%, в торговле – 31,5% и 25,6%, на транспорте – 37,8% и 26,5%, в строительстве – 54,2% и 25,6%.

Бросается в глаза рост амортизации: на 21,7% – по объему и на 0,6% – по доле в затратах. Интересно, что увеличение по этой статье затрат сочетается с существенным сокращением инвестиций в основной капитал в 2017 г. и очень слабым их восстановлением в I полугодии т.г. По-видимому, в себестоимость «влилась» амортизация, отложенная в 2015–2016 гг. в связи с действием постановлений Совмина от 16.02.2015 № 102 и от 9.02.2016 № 110. Например, первоначальная стоимость основных средств в наиболее фондоемкой отрасли – в промышленности – в 2013–2014 гг. в среднем увеличивалась на 2,7% в год в сопоставимых ценах, но удельный вес накопленной амортизации здесь сократился с 41,6% в 2013 г. до 39,4% в 2015-м, но достиг 40% в 2016 г. Очевидно, не так много предприятий воспользовались возможностью не начислять амортизацию и в этом году в соответствии с постановлением Совмина от 30.01.2017 № 84. Такие манипуляции не решают проблемы снижения себестоимости ни на предписанные 25%, ни в реальном масштабе, соответствующем потребностям субъектов хозяйствования.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В I полугодии т.г. сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) российских организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) снизился на 10,9% и составил 4965,9 млрд.RUB, сообщает Росстат.

При этом 32,1 тыс. организаций получили 5968,9 млрд. RUB прибыли, а 14,8 тыс. организаций – 1 трлн. убытка. В частности, в июне т.г. прибыль упала на 23,8% после роста на 2,8% в мае, и составила 940,7 млрд. RUB против 1,234 трлн. в июне 2016 г.

По итогам 6 месяцев т.г. 31,6% организаций в РФ были убыточными (на 0,8 п.п. больше, чем годом ранее).

Самое большое снижение прибыли в январе–июне показали строительные компании: на 63,3%, или в 2,7 раза. Оно составило 17,9 млрд. RUB. Предприятия в обрабатывающих производствах снизили прибыль на 15,6% – до 1339,1 млрд., занимающиеся торговлей и ремонтом автотранспорта – на 29,1%, до 779,3 млрд.

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, увеличили прибыль за 6 месяцев на 29,2%, до 1288,9 млрд. RUB.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ