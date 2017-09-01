Консультации
Электронный документ в договорных отношениях
В наше время субъекты хозяйствования, вступая в договорные отношения, все чаще используют для переписки и обмена документами электронную почту. Такой способ связи отличается удобством, простотой и эффективностью. В то же время он влечет и многочисленные риски, которые нужно учитывать изначально.
Документы, которые стороны могут направить друг другу по электронной почте, можно разделить на две группы: электронные документы и сканированные версии бумажных документов.
Согласно абз. 14 ст. 1 Закона от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» электронный документ – это документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность. Электронный документ подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП), которая представляет собой последовательность символов, является реквизитом электронного документа и предназначена для подтверждения его целостности и подлинности. Подлинный электронный документ с ЭЦП п...
Автор публикации: Олег БАНДЫК, юрист