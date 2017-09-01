Электронный документ в договорных отношениях

В наше время субъекты хозяйствования, вступая в договорные отношения, все чаще используют для переписки и обмена документами электронную почту. Такой способ связи отличается удобством, простотой и эффективностью. В то же время он влечет и многочисленные риски, которые нужно учитывать изначально.

Документы, которые стороны могут направить друг другу по электронной почте, можно раз­делить на две группы: элек­тронные документы и сканированные версии бумажных документов.

Согласно абз. 14 ст. 1 Закона от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» электронный документ – это документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целост­ность и подлинность. Элек­тронный документ подписывается электронной цифровой под­писью (ЭЦП), которая пред­ставляет собой последовательность символов, является реквизитом электронного документа и предназначена для подтверждения его целостности и подлинности. Подлинный электронный документ с ЭЦП п...

Автор публикации: Олег БАНДЫК, юрист