Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9251 руб.

2.2903 руб.

Р (100)

3.3325 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Электронный документ в договорных отношениях

01.09.2017
Электронный документ в договорных отношениях

В наше время субъекты хозяйствования, вступая в договорные отношения, все чаще используют для переписки и обмена документами электронную почту. Такой способ связи отличается удобством, простотой и эффективностью. В то же время он влечет и многочисленные риски, которые нужно учитывать изначально.

Документы, которые стороны могут направить друг другу по электронной почте, можно раз­делить на две группы: элек­тронные документы и сканированные версии бумажных документов.

Согласно абз. 14 ст. 1 Закона от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» электронный документ – это документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целост­ность и подлинность. Элек­тронный документ подписывается электронной цифровой под­писью (ЭЦП), которая пред­ставляет собой последовательность символов, является реквизитом электронного документа и предназначена для подтверждения его целостности и подлинности. Подлинный электронный документ с ЭЦП п...

Автор публикации: Олег БАНДЫК, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Право: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit