Возмещение страхового взноса директору и налог на прибыль

Можно ли на основании полученного страхового свидетельства без кассового чека и других документов возместить директору понесенные расходы и отнести их в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли?

Пунктом 1 ст. 826 ГК установлено, что обязательное страхование осуществляется путем заключения со страховщиком договора страхования лицом, на которое законами или актами Президента возложена обязанность такого страхования (страхователем). При этом договор страхования вступает в силу со дня уплаты страхового взноса (страховой премии) или первой его части, если в законодательных актах или правилах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщиком либо объединением страховщ...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»