Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9251 руб.

2.2903 руб.

Р (100)

3.3325 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Возмещение страхового взноса директору и налог на прибыль

01.09.2017

Руководитель организации оплатил за счет собственных средств обязательную страховку грузовых автомобилей, принадлежащих организации.

Можно ли на основании полученного страхового свидетельства без кассового чека и других документов возместить директору понесенные расходы и отнести их в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли?

Пунктом 1 ст. 826 ГК установлено, что обязательное страхование осуществляется путем заключения со страховщиком договора страхования лицом, на которое законами или актами Президента возложена обязанность такого страхования (страхователем). При этом договор страхования вступает в силу со дня уплаты страхового взноса (страховой премии) или первой его части, если в законодательных актах или правилах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщиком либо объединением страховщ...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit