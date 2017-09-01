С 1 июля 2017 г. вступили в силу изменения и дополнения в Закон от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

В частности, введена доплата к пособию по беременности и родам тем лицам, которым пособие по беременности и родам назначено в минимальном размере.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за календарный месяц устанавливается в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Минтруда и соцзащиты, за 2 последних квартала относительно каждого календарного месяца отпуска по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам в минимальном размере назначается женщинам, за которых уплата обязательных страховых взносов в общей сложности производилась менее чем за 6 месяцев до начала случая беременности и родов.

Доплата к пособию по беременности и родам производится в случае, если сумма вы­плаченного пособия за весь период согласно листку нетрудо­способности по беременности и родам ниже суммы пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисленного за период со дня рождения ребенка по день окончания листка нетрудоспособности.

Например, если сумма пособия по беременности и родам составляет 450 BYN, а сумма пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за указанный период составит 680 BYN, доплата будет произведена в сумме 230 BYN (680 – 450).

Обращаем внимание, что доплата к пособию по беременности и родам производится только по тем листкам нетрудоспособности, первый день освобождения от работы по которым 1 июля 2017 г. и позднее.

Автор публикации: Ленинский районный отдел МГУ ФСЗН