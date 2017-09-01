Определение затрат и вложений в основные средства

Рассмотрим особенности определения строительных работ для классификации их в составе затрат или вложений в активы организаций для целей бухгалтерского учета.

Для установки крупногабаритного гидравлического прес­са в цеху потребовалось устройство монтажного проема.

Как правильно учесть работы по устройству монтажного проема: отнести к расходам или к затратам, формирующим первоначальную стоимость пресса?

Работы по устройству монтажного проема относятся к затратам, формирующим его первоначальную стоимость.

Первоначальная стоимость приобретенных основных средств определяется в сумме фактических затрат на их приобретение (п. 10 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26, далее – Инструкция № 26), включая:

– стоимость основного средства;

– таможенные сборы и пошлины;

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Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист