Какие иностранцы учатся в белорусских вузах

Беларусь — это нормальное место, где молодые люди из других стран могут жить и учиться, заявил Президент Александр Лукашенко 24 августа на пленарном заседании Республиканского педагогического совета. По его словам, «часто представители других стран «дальней дуги» просят подготовить у нас врачей, инженеров» и «мы десятки миллионов долларов получаем за счет образовательных услуг».

Между тем численность студентов в белорусских учреждениях высшего образования со­кратилась с 445,6 тыс. в 2011 г. до 313,2 тыс. в 2016-м, а их число на 10 тыс. населения – с 471 до 330. Ежегодный прием студентов в вузы уменьшился со 100,5 тыс. в 2010 г. до 62,7 тыс. в 2016-м, т.е. более чем на треть. Правда, выпуск дипломированных специалистов из вузов за это время вырос с 73,3 тыс. до 74,6 тыс. человек. Такие данные приведены в статистическом сборнике «Образование в Республике Беларусь».

В белорусских вузах на начало 2016/17 учебного года числилось 15 971 иностранных студентов и магистрантов – на 70,7% больше, чем на начало 2010/2011 учебного года. Половина из них прибыла к нам из Туркменистана, причем за 7 лет их доля в общей численности иностранных студентов выросла с 36,4% до 50%. В то же время удельный вес китайских студентов сократился с 13,1 до 8%, российских – с 23,5 до 10,2%, литовских – с 1,4 до 0,6%, украинских – с 2,1 до 1,8%, турецких – с 1,1 до 0,6%. Удельный вес обучающихся в Беларуси студентов из Азер­байджана увеличился с 2,9 до 3% в общей численности ино­странных студентов, Ирана – с 1,7 до 5%, Ирака – с 0,7 до 1,4%, Казахстана – с 0,9 до 2%, Таджикистана – с 1,3 до 2,7%, Нигерии – с 0,7 до 3,3% (см. диаграмму).

Изменение страновой структуры зарубежных студентов свидетельствует, что для более развитых стран анахроничное белорусское образование менее привлекательно, а ставка на «старое доброе советское» уже не работает, комментирует «ЭГ» доцент Департамента социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), экс­перт Общественного Болонского комитета Андрей Лаврухин. Яркий пример тому – Украина. Даже военные действия не повлекли увеличения числа студентов из этой страны в белорусских вузах. По-преж­нему львиную долю учащихся-­иностранцев составляют тур­к­мены, пережившие практически полное разрушение системы высшего образования. На этом фоне наши вузы выглядят лучше. Но не стоит забывать, что и здесь речь идет о политическом соглашении лидеров двух государств, а не о выборе самих студентов. В целом количественный рост ино­странных студентов при снижении их «качества» негативно скажется на нашей системе высшего образования, считает А. Лаврухин.

Межправительственное со­г­лашение о сотрудничестве в сфере образования между Беларусью и Туркменистаном действует с 2013 г. Кроме платного приема всех желающих, страны на паритетной основе ежегодно обмениваются бюджетниками (до 30 человек на уровне среднего специального (профессионального) и высшего образования I ступени, до 5 магистрантов, до 5 аспирантов и др.). В марте 2017 г. министр образования Игорь Карпенко в ходе визита в Туркменистан пообещал рас­ширение белорусско-туркменского сотрудничества в сфере высшего и среднего профессионального образования.

В аспирантуре отечественных вузов в прошлом году обучался 321 иностранный граж­данин (на 24,4% больше, чем в 2012-м). Среди них 118 граж­дан Китая, 31 – Ирана, 25 – Ливана, по 17 – Вьетнама и Ирака, 65 – из стран СНГ.

В целом удельный вес ино­странных граждан в общей численности студентов и магистрантов в белорусских вузах увеличился с 2,1% в 2010/2011 учебном году до 4,9% в 2016/2017-м, а иностранных аспирантов – с 4,3% в 2012 г. до 6,3% в 2016-м.

Кроме того, на начало 2016/17 учебного года в белорусских учреждениях среднего специального образования чи­слилось 923 иностранных учащихся (0,8% общей чис­ленности учащихся таких заведений). Из них 382 – из России, 225 – из Туркменистана, 154 – из Украины, 71 – из Казахстана.

Плата за курс в вузе для иностранцев, как правило, значительно выше. Например, в 2017/18 учебном году обучение на 1-м курсе факультета международных отношений БГУ обойдется белорусу в 2,7–2,8 тыс. BYN, а студенту-­иностранцу – 3,7–3,8 тыс. USD; на экономическом факультете – 2,7 тыс. BYN и 2,8 – почти 3,2 тыс. USD соответственно; на юрфаке – 2,5–2,8 тыс. BYN и 2,9–3,7 тыс. USD. Предстоящий учебный год в БГУИР для белоруса стоит 1,8–2,7 тыс. BYN в зависимости от курса и факультета, а для студента из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Рос­сии, Туркменистана, Азербайджана или Украины – 2,5 тыс. USD, в то время как для остальных иностранцев – от 3 до 3,3 тыс. USD. Причем обучение в БГУИР иностранцу-первокурснику на английском языке обойдется вне зависимости от страны в 5 тыс. USD. Для сравнения: в Барановичском госуниверситете цены гораздо демократичнее – от 1,1 тыс. USD для иностранца за обучение правоведению и практической психологии до 2,5 тыс. USD за постижение экономического права. Совокупный доход вузов от экспорта образовательных услуг попадает примерно в середину пер­вой сотни миллионов долларов. В то же время, по данным Белстата, рентабельность продаж образовательных организаций в I полугодии т.г. составила 15,87% (годом ранее – 14,3%), причем у 19,8% этот показатель превышал 30%.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ