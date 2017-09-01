Статистика
Основные социально-экономические показатели стран Содружества в I полугодии 2017 года
(I полугодие 2017 г. в % к I полугодию 2016 г.)
Автор публикации: Статкомитет СНГ
|
$
1.9251 руб.
|
€
2.2903 руб.
|
Р (100)
3.3325 руб.
|
Ставка рефинансирования
12.00%
|
Инфляция
-0.10%
|
Базовая величина
23.00 руб.
|
Бюджет прожиточного минимума
197.57 руб.
|
Тарифная ставка первого разряда
31.00 руб.
Скачать свежий номер газеты
№66 (2073) от 05.09.2017
05 сентября 2017 года
(I полугодие 2017 г. в % к I полугодию 2016 г.)
Автор публикации: Статкомитет СНГ