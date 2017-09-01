Можно ли прожить без печати: внутри и снаружи

Предложение о необязательности печати вызывает неоднозначную реакцию специалистов. Как обойтись без реквизита, который издавна служит для придания юридической силы документам, подлинность которых может вызывать сомнения. Многие уверены, что печать необходима организации хотя бы для ограничения возможности фальсификации исходящей информации, подтверждения оригинальности договоров, контрактов и других актов перед контрагентами, ревизорами, работниками. Итак, от чего мы хотим отказаться?

Существуют печати организаций (гербовые и простые), структурных подразделений и печати целевого назначения (для документов и т.п.). Порядок использования и ответственность за хранение печатей закрепляются в локальных нормативных правовых актах организации (перечнях документов, заверяемых печатью). Этот реквизит необходим на подлинниках и копиях исходящих документов, например, устанавливающих взаимные обязанности юрлиц и др. Оттиск печати должен захватывать часть наименования должности лица, подписавшего (утвердившего) документ. Причем на подписи печати быть не должно, поскольку это затрудняет ее идентификацию.

Печать предусмотрена во многих бухгалтерских документах, хотя и здесь требования постепенно меняются. Например, согласно п. 4 Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов по офор­млению кассовых операций, утв. постановлением Мин­фина от 29.03.2010 № 38, в подтверждение факта приема наличных денег выдается отрывная часть ордеров КО-1 – квитанция к ним, которая до 1 июля 2016 г. заверялась печатью (штампом). Теперь это требование отменили. Получается, что, проставляя печать на КО-1, организация нарушает порядок ведения кассовых операций, за что должностное лицо либо кассир компании, ИП могут быть привлечены к штрафу в размере до 10 базовых величин (ст. 11.7 КоАП). Рассуждая логически, печать без «санкции законодательства» не делает КО-1 фиктивным документом, если есть факт приема денежных средств. Тем не менее с юридической точки зрения печать в этом случае – нарушение.

В акте сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С2), утв. постановлением Минархитектуры и строительства от 29.04.2011 № 13, предусмотрено наличие печати сторон. Значит, такой документ без печати при возникновении спора между сторонами можно расценить как первичный документ, не имеющий юридической силы. При аудиторских проверках пер­вичные документы, оформленные с нарушениями, дают основания заподозрить фальсификацию, проверить вторую сторону, если это возможно. Но обычно с учетом «человеческого фактора» организации предлагается оперативно внести корректировки и дооформить документацию, чтобы потом не пришлось вступать в длительные споры с контролирующими органами, которые в большинстве случаев разрешаются не в пользу плательщиков.

Инструкция о порядке заполнения товарно-транспортной на­кладной и товарной накладной, утв. постановлением Минфина от 30.06.2016 № 58, требует наличия в ТН и ТТН печати или штам­па грузоотправителя, но их вид (форма, информация и т.п.) не определен. Тем не менее печать (штамп) на накладных гарантирует их принадлежность контрагенту, придает накладным юридическую силу, подтверждает товарные взаимоотношения сторон.

В законодательстве установлены не только обязательные требования к наличию печати на определенных документах, но и «страховочные» нормы. Например, первая страница (титульный лист) трудовой книжки заверяется подписью нанимателя, иного лица, уполномоченного на внесение записей в трудовые книжки, и печатью нанимателя (представительства иностранной организации), индивидуального пред­принимателя. Но если печати у ИП нет, титульный лист трудовой книжки заверяется печатью регистрирующего органа по месту жительства ИП. Печатью нанимателя заверяется запись в трудовой книжке об увольнении (прекращении трудового договора, контракта), записи об изменении фамилии, об образовании, профессии, специальности работника. Кроме того, пропущенные записи вносятся уполномоченным на это лицом и обязательно заверяются печатью нанимателя.

В соответствии с п. 5 Положения о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий, утв. постановлением Совмина от 24.12.1992 № 777, в документах, выдаваемых в целях подтверждения периодов работы, иной деятельности и других периодов, засчитываемых в стаж работы, должны быть указаны номер и дата выдачи, фамилия, собственное имя, отчество лица, которому выдается документ, место работы, период работы, профессия (должность), период иной деятельности, сведения о других периодах, засчитываемых в стаж работы, основания их выдачи. Эти документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации (архивного учреждения). Сегодня и в трудовых договорах, и в контрактах, и в приказах организации требуется наличие печати.

Полагаем, что печать на документах, выходящих за пределы организации, необходима. Отмена печатей для бизнеса будет означать, что полномочия пред­ставителей противоположной стороны придется проверять тщательнее. Но что касается внутренних документов, таких как карточка выдачи средств индивидуальной защиты, лич­ная карточка работника, то печать организации на них не функциональна. Здесь достаточно личной подписи сторон. Такого рода операции можно было бы упразднить, но совсем отказываться от печати в организациях недопустимо.

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор