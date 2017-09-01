Приоритет – товарам из ЕАЭС

Документ должен заменить действующий приказ Минэкономразвития от 25.03.2014 № 155, в котором установлены условия допуска для целей осуществления указанных закупок товаров, происходящих из иностранных государств. При этом он устанавливает ценовые преимущества участникам госзакупок, предлагающим в своих заявках товары, имеющие «союзное» происхождение: в случае, когда в процедуре закупок побеждает учас­т­ник, предлагающий товар из стран ЕАЭС, контракт заключается по предложенной им цене. Для поставщиков ино­странного товара победа имеет «горький привкус» – для них цена контракта уменьшается на 15%.

Указанная преференция сейчас предоставляется и при так называемых смешанных по­ставках товаров, когда только часть предлагаемой продукции имеет «союзное» происхождение, в том случае, если стоимостная доля товаров из государств – членов ЕАЭС по отношению к иностранным превышает 50%. Эту норму российский Минфин собирается исключить, аргументируя это «невозможностью объективного администрирования размера» такой доли, поскольку ее расчет производится на основе ценовой информации участника. А эти сведения «могут быть представлены недобросовестным участником с целью получения преференции путем манипуляций в структуре ценового предложения». Проще говоря, поставлена задача пере­крыть схемы, при которых стоимость «союзных» товаров в заявке искусственно завышается, а иностранных, например, китайских – занижается.

В то же время Минфин собирается сохранить приоритет для поставщиков товаров, произведенных на территории ЕАЭС, поскольку это удерживает участников госзакупок, которые предлагают товары, имеющие иное происхождение, от активного снижения цены на торгах, чем предоставляется преимущество участникам, пре­длагающим «союзные» товары. При этом привилегии для участников, предлагающих сме­шанные поставки товаров, будут отменены, даже если небольшая часть товаров в них будет иметь происхождение из стран, не входящих в союз.

Также планируется не допускать смешения в одной закупке товаров, входящих в перечень, утвержденный при­казом, с продукцией, которой в нем нет: это не позволит осуществить уход заказчика от применения норм этого документа путем формирования смешанной закупки.

Автор публикации: Александр ГАНАГО