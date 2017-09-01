Последний смотр проекта прогноза

Две недели назад на заседании Президиума были детально рассмотрены и в целом одобрены проекты указов о задачах социально-экономического раз­вития на 2018 год и об основных направлениях денежно-кредитной политики, законов о республиканском бюджете, изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы. В основе планов на следующий год лежат 2 сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий: консервативный – для формирования бюджета и целевой – для прогноза социально-экономического развития. «Предлагаемый прогноз обеспечивает сбалансированный рост экономики без излишнего давления на финансовый и валютный рынки и, что важно, выход на параметры роста, предусмотренные пятилетней программой», – заявил премьер-­министр Андрей Кобяков.

Мы уже отмечали, что почти все важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год соответствуют тем, которые установлены в программе на пятилетку Указом № 466 (см. «ЭГ» № 61 от 18.08.2017). Это подтверждено и на заседании Совмина.

В СЛЕДУЮЩЕМ году ВВП, по прогнозам правительства, должен вырасти на 3,4%, экспорт товаров и услуг – на 6%. При этом власти рассчитывают достичь почти полной сбалансированности во внешней торговле. При общем внешнеторговом обороте в почти 70 млрд. USD сальдо должно составить около -30 млн. USD, или 0,1% к ВВП. То есть в следующем году темпы роста экспорта должны быть примерно на 0,3 п.п. выше, чем импорта. Такой уровень гарантирует стабильность ресурс­ного обеспечения экономики в условиях ожидаемых выплат по внешнему долгу, а также политики по формированию золотовалютных резервов. Данные планы строятся исходя из «достаточно позитивных» перспектив мировой экономики: рост на 2,9%. Впрочем, она по июльскому прогнозу МВФ в текущем году может вырасти на 3,5%, а в 2018-м – на 3,6%. Есть надежды, что не подведут и наши основные торговые партнеры. Предполагается, что в 2018 г. темпы роста ВВП в России и странах еврозоны составят около 1,7%, цены на нефть марки URALS будут держаться на среднегодовом уровне 45,9 USD за баррель, а курс российского рубля к доллару США – 60,5 USD/RUB. Заметим, что такой базовый вариант считается пока спорным и в самой России: ралли мировых цен на нефть может существенно скорректировать темпы и курсы, что непосредственно отразится и на белорусской экономике.

В отличие от предыдущих лет особенностью прогноза на 2018 год является некоторое усиление влияния внутреннего спроса на ВВП, отметил премьер-­министр. По его словам, «важно сбалансировать этот фактор соразмерным вкладом внешней торговли в рост экономики, чтобы не создать дополнительного давления на платежный баланс».

По расчетам Минэкономики, прогнозы развития внешних рынков дают возможность в 2018 г. нарастить валютную выручку на 2 млрд. USD, причем в основном – за счет наращивания физических объемов экспорта. Но на внеш­нюю торговлю могут повлиять различные факторы. Например, ожидается, что цены на продовольствие в текущем году немного поднимутся и стабилизируются на этом уровне в 2018 г. Цены на металл могут значительно вырасти в 2017 г., после чего предполагается их снижение. На рынке калийных удобрений ожидается усиление конкуренции и падение цен в текущем году, а в 2018 г. – несущественный рост, который, тем не менее, не позволит превысить их прошлогодний уровень. Пока во II квартале т.г. цены калийных удобрений на мировом рынке выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 4,2%, но остались на 20,4% ниже, чем в апреле–июне 2016 г. Существует вероятность определенных ограничений во внешней торговле со странами Евросоюза и США, а также сохранения ограничений и исключений на свободное перемещение белорусских товаров внутри ЕАЭС, в т.ч. на рынках энергоресурсов, продовольствия и некоторых других товарных позиций.

ИНФЛЯЦИЯ планируется не выше 7% (декабрь к декабрю), а среднегодовая – не более 7,4%. По реальным располагаемым доходам населения в 2018 г. прогнозируется рост на 3,2%, реальной зарплате – 2,7%, а производительности труда – на 2,8%, Таким образом, если показатели роста ВВП, инфляции и внешней торговли выглядят довольно оптимистично, то для повышения благосостояния населения придется поработать.

Планируется, что средняя зарплата бюджетников в 2018 г. должна составить не менее 750–760 Br. «Что касается заработной платы бюджетников, то изначально исходим из предусмотренных проектом бюджета ресурсов. То есть по консервативному сценарию темп роста ВВП осторожно оценивается в 101,2%. При этом средняя зарплата в бюджетной сфере просчитывается на уровне порядка 700 BYN. Если доходы бюджета будут выше консервативного сценария, дополнительные доходы будут аккумулироваться в специальных резервных фондах», – пояснил А. Кобяков. Норма о формировании в республиканском и местных бюджетах таких спецфондов предусмотрена проектом закона о бюджете.

Предполагается, что экономика сможет сгенерировать доходы фондов в объеме, достаточном для повышения средней зарплаты в 2018 г. в бюджетной сфере до уровня не менее 750–760 BYN, чтобы сохранить ее соотношение к средней зарплате по стране на уровне 75–76%. «Но параллельно необходимо активно реализовывать мероприятия по оптимизации структуры и сокращению затрат бюджетных организаций, увеличению доходов от внебюджетной деятельности, – заявил А. Кобяков. – В программе социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы записано, что соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере к средней зарплате по стране должно быть 80%. Мы пока находимся только в начале пути по выполнению положения программы».

«В реальном секторе рост заработной платы должен быть обеспечен ростом производительности труда, – в очередной раз напомнил премьер-министр. – Любой дисбаланс чреват серьезным давлением на валютный рынок и инфляцию». А потому одной из ключевых тем для властей будет связывание денег, чтобы зарплата в 1000 рублей «не спровоцировала рост потребительского импорта и повышенный спрос на валюту». Впрочем, рост тарифов ЖКХ и некоторые другие креативные идеи изъятия у населения денег вполне могут обеспечить требуемую «дополнительную балансировку внутреннего спроса».

На заседании пришлось обсудить проблемы распределения бюджетных средств. У губернаторов и министров возникли принципиальные вопросы по использованию дорожного фонда, межбюджетным трансфертам, поддержке экспорта. По информации Минфина, неудовлетворенными остаются заявки отдельных органов государственного управления на сумму около 665 млн. BYN. Но глава правительства считает, что «сначала надо заработать и положить в бюджет, а затем распределять. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет». К этой теме премьер-министр предложил больше не возвращаться: возможности бюджета имеют свои пределы.

В эти пределы, очевидно, вполне укладываются намерения финансировать жилищное строительство. Наряду с действовавшими схемами льготного кредитования строительства жилья на селе и компенсации процентов в размере 50% ставки рефинансирования ожидается активизация адресного субсидирования в жилищном строительстве по Указу № 240. По словам А. Кобякова, в текущем году в него готовы включиться Беларусбанк и Белагропромбанк, а в 2018 г. к ним обещали присоединиться БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвест­банк, БелВЭБ. При этом если в 2017 г. для этих целей уже изысканы дополнительные ресурсы банков на 135 млн. BYN, то на следующий год планируется привлечь порядка 400 млн. BYN заемных средств. В проекте бюджета на 2018 год на субсидирование граждан под эти кредиты предусмотрено 50 млн. BYN. «При необходимости с учетом исполнения бюджета эта сумма может быть увеличена», – пообещал А. Кобяков.

МЕЖДУ ТЕМ глава представительства Всемирного банка Ян Чул Ким в интервью журналу «PRO Беларусбанк» достаточно критически оценил перспективы роста белорусской экономики. «Какими бы ни были полученные показатели, мы будем оставаться в этом диапазоне роста в 0–1%. Это не то восстановление экономики, которое лично мне хотелось бы наблюдать, – заявил г-н Ким. – Я предпочел бы видеть продолжение реформ, пускай бы это привело даже к незначительному росту. Однако реализованные реформы могли бы стать хорошей платформой для устойчивого экономического роста в будущем». Представитель ВБ напомнил, что до мирового кризиса экономика Беларуси росла в среднем на 8,6% ежегодно. Поэтому нельзя быть удовлетворенными ростом в 1–2% в год. Необходимы реформы, которые обеспечат рост экономики на уровне 4–6%, считает г-н Ким, а их качество должно быть даже выше, чем то, которое предполагалось изначально.

Он также отметил, что госдолг нашей страны вырос с менее чем 2 млрд. USD в 2007 г. до почти 15 млрд. в настоящее время. По мнению представителя ВБ, это обусловлено тем, что уровень экономии средств в Беларуси в последние десятилетия со­ставлял около 25%, что ниже уровня инвестиций (около 35% ВВП). Таким образом, Беларусь уже вышла на ту точку, когда «возникает озабоченность в отношении того, способна ли страна заимствовать еще больше денег извне. В будущем внешние средства, которые будут проходить через Беларусь, должны быть в форме инвестиций».

Однако в проекте прогноза на 2018 год планируется привлечение 1,45 млрд. USD прямых иностранных инвестиций (как и в текущем году). При этом, вероятно, на следующий год перейдут планы повышения инвестиционной привлекательности, улучшения делового климата, разделения функ­ций государства как регулятора и собственника. Одно­временно продолжатся попытки повысить эффективность государственного сектора с помощью оптимизации структуры госсобственности путем при­влечения стратегических ин­весторов для отдельных предприятий и банков, реструктуризации и финансового оздоровления неплатежеспособных субъектов хозяйствования, в первую очередь в организациях АПК. Впрочем, в доходах бюджета на 2018 год поступления от реализации госимущества по-прежнему занимают незначительную часть.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ