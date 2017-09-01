Электронные счета-фактуры при экспорте товаров

Порядок создания и направления электронных счетов-фактур (далее – ЭСЧФ) при вывозе за пределы территории Беларуси товаров, облагаемых по ставке НДС в размере 0%, и применения механизма камерального контроля в системе АИС «Учет счетов-фактур» разъяснило МНС письмом от 29.08.2017 № 2-1-10/1578.

При реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, а также вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на территорию РБ) в государства – члены ЕАЭС (в т.ч. товаров, вывезенных по договорам (контрактам) лизинга, договорам займа, договорам (контрактам) на изготовление товаров), при условии документального подтверждения (в течение 180 календарных дней) фактического вывоза товаров за пределы территории РБ применяется ставка НДС в размере 0% (подп. 1.1.1 п. 1, ч. 7 п. 2, ч. 1 п. 8 ст. 102 НК).

Подтверждение вывоза товаров за пределы РБ производится в порядке, установленном п. 2 ст. 102 НК (с целью их постоянного размещения (кроме вывоза товаров в государства – члены ЕАЭС)) и п. 7 ст. 102 НК (при реализации налогоплательщикам государств – членов ЕАЭС). В налоговой декларации по НДС обороты по реализации экспортированных товаров отражаются применительно к указанному сроку (180 дней) в порядке, определенном ч. 8–11 п. 2 ст. 102 НК. При наступлении даты представления декларации по НДС в течение этого срока (180 дней) обороты по реализации экспортированных товаров не отражаются в декларации по НДС (ч. 8 п. 2 ст. 102 НК). При отсутствии документов, под­тверждающих вывоз товаров, до представления в налоговый орган декларации по НДС за тот отчетный период, в котором истек установленный срок (180 дней), обороты по реализации товаров отражаются в декларации по НДС того отчетного периода, в котором истек установленный срок (ч. 10 п. 2 ст. 102 НК).

С 1.01.2017 г. ЭСЧФ является обязательным электронным документом для всех плательщиков НДС, у которых возникает объект обложения НДС (ст. 1061 НК). При вывозе товаров, облагаемых по ставке НДС в размере 0%, ч. 5 п. 5 ст. 1061 НК закреплена обязанность плательщика создать и направить ЭСЧФ на Портал. Направление ЭСЧФ осуществляется применительно к срокам, определенным ч. 8–10 п. 2 ст. 102 НК, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за истечением отчетного периода, за который обороты по реализации отражены в декларации по НДС.

При отсутствии документов, подтверждающих вывоз товаров, в течение срока (180 дней), когда обороты по реализации товаров не отражаются в декларации по НДС, ЭСЧФ не создается и не направляется на Портал. При отражении в декларации по НДС оборотов по реализации экспортированных товаров, в отношении которых у белорусского экспортера отсутствуют документы, подтверждающие вывоз товаров, ЭСЧФ создается и направляется на Портал.

Заполнение ЭСЧФ производится в порядке, установленном п. 32 или п. 33 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-­фактуры, утв. постановлением МНС от 25.04.2016 № 15 (далее – Инструкция № 15), в зависимости от того, покупателю какого иностранного государства экспортирован товар. При этом при заполнении ЭСЧФ в графе 9 «НДС ставка, %» раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» плательщик должен указать не ставку НДС 0%, а фактически примененную ставку НДС как при реализации аналогичного товара на территории РБ (ст. 32 НК), например, «20», «10» или «Без НДС».

При получении документов после отражения оборотов по реализации в декларации по НДС (но не более 3 лет со дня наступления срока уплаты НДС в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз товаров, в соответствии с ч. 10 п. 2 ст. 102 НК) обороты по реализации товаров с применением ставки НДС в размере 0% отражаются (с одновременным уменьшением ранее отраженных оборотов по этим товарам) в декларации по НДС того отчетного периода, срок представления которой следует после получения документов, либо того отчетного периода, в котором получены документы (ч. 11 п. 2 ст. 102 НК).

Обороты по реализации, облагаемые НДС по ставке в размере 0%, отражаются в строке 6 раздела I части I декларации по НДС на основании представленных в налоговый орган документов (имеющихся у плательщика документов), подтверждающих обоснованность применения такой ставки НДС, с одновременным уменьшением оборотов по реализации по соответствующей ставке.

Данное обстоятельство сопряжено с необходимостью создания и направления плательщиком ЭСЧФ на Портал в следующем порядке.

1. Налог исчислен в 2017 г., подтверждение получено в 2017 г.

При возникновении оснований применения ставки НДС в размере 0% в отношении оборотов по реализации товаров, по которым ранее был исчислен НДС по ставкам в размере 10% или 20% (по которым ранее было применено освобождение от НДС), осуществляется выставление (направление) исправленного ЭСЧФ (п. 10 ст. 1061 НК), которым производится аннулирование показателей ранее выставленного (направленного) ЭСЧФ, созданного по правилам, установленным п. 32 либо п. 33 Инструкции № 15. При этом плательщик проставляет признак в строке 4 «Тип ЭСЧФ» «Исправленный».

Алгоритмы камерального контроля, заложенные в АИС «Учет счетов-фактур», сопоставят обороты, указанные в графе 7 «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без учета НДС, руб.» раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» исправленного ЭСЧФ с показателем, указанным в строке 6 раздела I ч. I декларации по НДС, за тот отчетный период, которому соответствует дата из строки 3 «Дата совершения операции» исправленного ЭСЧФ. Одновременно в АИС «Учет счетов-фактур» произойдет сторнировка (уменьшение) оборота по реализации указанного в ЭСЧФ, ссылка на который произведена плательщиком в строке 5 «К ЭСЧФ» исправленного ЭСЧФ, за тот отчетный период, которому соответствует дата из строки 5.1 «Дата аннулирования ЭСЧФ» исправленного ЭСЧФ.

2. Налог исчислен в 2015 г., 2016 г., подтверждение получено в 2017 г.

При возникновении такой ситуации с учетом алгоритмов, заложенных в АИС «Учет счетов-фактур», порядок, связанный с выставлением (направлением) исправленного ЭСЧФ, предусмотренный п. 10 ст. 1061 НК, неприменим.

При возникновении оснований применения ставки НДС в размере 0% в отношении оборотов по реализации товаров, по которым ранее в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз товаров, был исчислен НДС и отражен в декларации по НДС в одном налоговом периоде, например, в 2015 г. или 2016 г., а документы, подтверждающие вывоз товаров, получены в 2017 г. и оборот по реализации по ставке 0% отражается в декларации по НДС в 2017 г., следует использовать следующий механизм создания и направления ЭСЧФ:

1) плательщик создает и направляет на Портал ЭСЧФ с типом «Дополнительный»:

– либо со ссылкой на номер исходного ЭСЧФ (при его наличии);

– либо без ссылки на исходный ЭСЧФ – при отсутст­вии* исходного ЭСЧФ, в котором в разделе 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» указывает показатели налоговой базы, а также сумму НДС, идентичные показателям исходного ЭСЧФ (при его наличии) по товарам, в отношении которых получено документальное подтверждение вывоза, но с отрицательными значениями;

2) плательщик создает и направляет на Портал ЭСЧФ с типом «Исходный», заполненный по правилам, установленным п. 32 либо п. 33 Инструкции № 15, – в отношении оборотов по реализации экспортированных товаров, облагаемых НДС по нулевой ставке.

Использование предложенного порядка создания и направления двух ЭСЧФ (дополнительного с отрицательными значениями и исходного) позволит корректно сопоставлять данные ЭСЧФ с данными декларации по НДС.

* Если оборот по реализации был отражен в декларации по НДС до 1.07.2016 г. либо если плательщик применял положения п. 20 ст.1061 НК (в редакции, действовавшей с 1.07.2016 г.) и отражал оборот по реализации в декларации по НДС с 1.07.2016 г. по 31.12.2016 г. без направления ЭСЧФ на Портал.

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