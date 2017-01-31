Новости законодательства (23.01.2017 – 27.01.2017)

Вступил в силу с 27.01.2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1.03.2016 г.

Указ Президента от 24.01.2017 № 22 «О налоге на добавленную стоимость при реализации транспортных услуг» (рег. № 1/16875 от 25.01.2017)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 19.01.2017 № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (рег. № 5/43254 от 23.01.2017)

Постановлением утверждены:

– Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экс­пертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы;

– Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду;

– Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки.

Также изменения и дополнения внесены в:

– приложение к Положению о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утв. постановлением Совмина от 6.06.2011 № 716;

– единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156;

– постановление Совмина от 20.06.2013 № 503 «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь».

Ряд постановлений Совмина признаны утратившими силу.

Основные положения вступили в силу с 29.01.2017 г.

От 20.01.2017 № 51 «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/43262 от 23.01.2017)

Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов лесоматериалов, классифицируемых кодами 4403 11 000, 4403 12 000, 4403 21 110 0, 4403 21 910 0, 4403 23 110 0, 4403 23 910 0, 4403 91 100 0, 4403 95 000, 4404 10 000 0, 4404 20 000 0 единой ТН ВЭД ЕАЭС, происходящих с территории РБ, при помещении под таможенную процедуру экспорта осуществляется по генеральным или разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минлесхозом в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными в приложении к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о ЕАЭС), с учетом особенностей, установленных этим постановлением. Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Основные положения вступают в силу с 1.02.2017 г. и действуют в течение 6 месяцев.

От 21.01.2017 № 56 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649» (рег. № 5/43263 от 23.01.2017)

Существенные изменения внесены в Национальную стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 г., утв. постановлением Совмина от 2.07.2014 № 649. В частности, установлено, что экологическим туризмом считается туристическое путешествие, а также деятельность юридических лиц, физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, по его организации на особо охраняемых природных территориях в целях изучения природного и культурного наследия и получения положительных эмоций от общения с природой, осмотра культурных ценностей при отсутствии негативного воздействия на природные комплексы и объекты, содействия сохранению биологического и ландшафтного разнообразия естественных экологических систем, устойчивому развитию регионов и улучшению благосостояния местного населения.

Вступило в силу с 26.01.2017 г.

От 23.01.2017 № 61 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/43269 от 25.01.2017)

В частности, внесены изменения в постановление Совмина от 15.05.2007 № 604 «О заключении контрактов с руководителями государственных организаций».

Подробнее см. с. 11 Информбанка этого номера.

Вступило в силу с 27.01.2017 г.

От 23.01.2017 № 62 «О финансировании в 2017 году мероприятий Государственной про­граммы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы и ее подпрограмм» (рег. № 5/43270 от 25.01.2017)

Определены объемы финансирования в 2017 г. мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 11.03.2016 № 196, и ее подпрограмм за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность.

Вступило в силу с 27.01.2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1.01.2017 г.

От 24.01.2017 № 71 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 августа 2015 г. № 715» (рег. № 5/43284 от 27.01.2017)

Дополнен перечень кредитов, входящих в активы банков, подлежащие приобретению Минфином, по которым осуществляется уступка требований ОАО «Банк развития Республики Беларусь», утв. постановлением Совмина от 26.08.2015 № 715.

Вступило в силу с 24.01.2017 г.

От 26.01.2017 № 75 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932» (рег. № 5/43288 от 27.01.2017)

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть, вывозимую за пределы таможенной территории ЕАЭС, повышена с 79,1 до 89,5 USD за 1 т, на прямогонный бензин – с 43,5 до 49,2 USD за 1 т, на товарные бензины – с 23,7 до 26,8 USD за 1 т, на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 23,7 до 26,8 USD за 1 т.

Вступает в силу с 1.02.2017 г.

НАЦБАНК

Пост. от 11.01.2017 № 12 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения реестра банковских гарантий» (рег. № 8/31702 от 23.01.2017)

Инструкция определяет порядок формирования и ведения реестра банковских гарантий, в т.ч. составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о банковских гарантиях для включения в реестр, внесения изменений и (или) дополнений в информацию, содержащуюся в реестре, либо исключения информации из реестра, получения согласия принципала или иной инструктирующей стороны, бенефициара, являющихся физическими лицами, на направление информации о банковской гарантии для включения в реестр и последующие сбор, обработку, накопление, хранение, представление из реестра данной информации.

Информация о банковских гарантиях, выданных до 10.04.2017 г. и действующих на указанную дату, в соответствии с требованиями Инструкции направляется банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями в Нацбанк однократно до 1.01.2018 г.

Вступает в силу с 10.04.2017 г.

МИНФИН

Пост. от 26.01.2017 № 111 «Об утверждении Инструкции о порядке зачисления, распределения и механизме возврата доходов республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2017 году» (рег. № 8/31713 от 24.01.2017)

Платежи, поступившие в республиканский и местные бюджеты в 2017 г., в т.ч. в порядке перерасчета по итогам за 2016 г., распределяются по нормативам отчислений, установленным на 2017 г. Возврат (зачет) излишне уплаченных плательщиком, взысканных с плательщика платежей производится за счет поступлений платежей в текущем году. При этом возврат (зачет) платежей, поступивших в республиканский и местные бюджеты и отмененных на момент осуществления возврата (зачета), производится за счет поступлений по отмененным налогам, сборам (пошлинам) (код платежа 3109), если иное не установлено Инструкцией.

Вступило в силу с 28.01.2017 г.

МАРТ

Пост. от 13.01.2017 № 4 «Об утверждении Инструкции о порядке установления и применения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь по товарной позиции «азотные удобрения», отпускных цен на производимые ими азотные удобрения» (рег. № 8/31719 от 25.01.2017)

Вступило в силу с 28.01.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 19.01.2017 № 4 «О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава» (рег. № 8/31710 от 24.01.2017)

Подробнее см. с. 2 этого номера.

Вступило в силу с 29.01.2017 г.

Пост. от 19.01.2017 № 3 «Об установлении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах декабря 2016 года в расчете на месяц» (рег. № 8/31711 от 24.01.2017)

Подробнее см. с. 2 этого номера.

Вступило в силу с 29.01.2017 г.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ

Пост. от 20.01.2017 № 2 «Об установлении коэффициентов изменения стоимости зданий и сооружений» (рег. № 8/31718 от 25.01.2017)

Установлены коэффициенты изменения стоимости капитальных строений (зданий и сооружений (их частей)), в т.ч. жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая не завершенные строительством, машино-мест, принадлежащих физическим лицам, на 1.01.2017 г. в следующих размерах:

– жилищный фонд – 1,0385;

– нежилые сооружения – 1,0317.

Вступило в силу с 27.01.2017 г.

МИНЛЕСХОЗ

Пост. от 19.12.2016 № 76 «О некоторых вопросах воспроизводства лесов в области выращивания посадочного материала лесных растений» (рег. № 8/31712 от 24.01.2017)

Постановлением утверждены инструкции о требованиях по выращиванию посадочного материала лесных растений и о порядке определения качества посадочного материала лесных растений.

Вступило в силу с 28.01.2017 г.

ГТК

Пост. от 6.01.2017 № 1 «О внесении изменений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 16 ноября 2007 г. № 110» (рег. № 8/31707 от 23.01.2017)

Изменения внесены в постановление ГТК от 16.11.2007 № 110 «О применении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

Вступило в силу с 26.01.2017 г.