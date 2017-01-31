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03 февраля 2017 года

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Консультации

Контракты с руководителями государственных организаций: есть изменения

31.01.2017

Постановлением Совмина от 23.01.2017 № 61 (далее – постановление № 61), вступившим в силу с 27 января 2017 г., уточнен порядок заключения контрактов с руководителями государственных организаций.

В частности, в подп. 1.1 п. 1 постановления Совмина от 15.05.2007 № 604 «О заключении контрактов с руководителями государственных организаций» (далее – постановление № 604) уточнено, что контракты с руководителями госорганизаций, подчиненных Правительству (за исключением республиканских органов госуправления), заключаются (продлеваются) заместителями Премьер-министра, курирующими данные организации. Ранее в том же порядке заключались (продлевались) контракты и с руководителями рес­публиканских унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления, однако теперь упоминание о них из подп. 1.1 п. 1 постановления № 604 исключено.

При заключении контрактов с руководителями учреж...

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