Контракты с руководителями государственных организаций: есть изменения

В частности, в подп. 1.1 п. 1 постановления Совмина от 15.05.2007 № 604 «О заключении контрактов с руководителями государственных организаций» (далее – постановление № 604) уточнено, что контракты с руководителями госорганизаций, подчиненных Правительству (за исключением республиканских органов госуправления), заключаются (продлеваются) заместителями Премьер-министра, курирующими данные организации. Ранее в том же порядке заключались (продлевались) контракты и с руководителями рес­публиканских унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления, однако теперь упоминание о них из подп. 1.1 п. 1 постановления № 604 исключено.

При заключении контрактов с руководителями учреж...