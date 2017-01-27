Налог с поправкой на стабилизацию

В соответствии с Указом Президента от 24.01.2017 № 22 «О налоге на добавленную стоимость при реализации транс­портных услуг» при реализации по регулируемым законодательством тарифам услуг по перевозке пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении, по которым возмещение части затрат по оказанию таких услуг (включая предоставление льготы по проезду отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством) производится за счет субсидий, налоговая база НДС определяется как стоимость этих услуг без учета предоставляемых субсидий на возмещение указанных затрат.

Такое решение принято «в целях стабилизации финансового состояния транспортных орга­низаций». Напомним, Указом Президента от 25.03.2016 № 111 «О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума» была отменена льгота по НДС для городских и пригородных пассажирских перевозок – они были обложены НДС по ставке 20%. Данная норма была введена задним числом и рас­пространена на отношения, воз­никшие с 1 марта 2016 г. Тогда чиновники уверяли, что появление налога не повлечет ни роста тарифов, ни ухудшения финансового положения тран­спортных организаций. Надо лишь позаботиться о снижении и оптимизации затрат.

По-видимому, результат оказался несколько иным, и при­шлось корректировать порядок расчета налога – тоже задним числом. Указ № 22 официально опубликован 26 января, после чего вступил в силу и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2016 г. Такое решение принято очень «своевременно»: организации как раз успели не только подать налоговые декларации за 2016 год неделю назад, но и уплатить НДС в установленный законодательством срок. Теперь бухгалтеров транспортных организаций ждет «любимая» процедура перерасчета и подачи уточненных деклараций, а эти организации и инспекции МНС – не менее увлекательная процедура возврата или зачета налога.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ