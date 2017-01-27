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Налог с поправкой на стабилизацию
В Беларуси с 1 марта по 31 декабря 2016 г. изменен порядок расчета НДС для организаций пассажирского транспорта.
В соответствии с Указом Президента от 24.01.2017 № 22 «О налоге на добавленную стоимость при реализации транспортных услуг» при реализации по регулируемым законодательством тарифам услуг по перевозке пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении, по которым возмещение части затрат по оказанию таких услуг (включая предоставление льготы по проезду отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством) производится за счет субсидий, налоговая база НДС определяется как стоимость этих услуг без учета предоставляемых субсидий на возмещение указанных затрат.
Такое решение принято «в целях стабилизации финансового состояния транспортных организаций». Напомним, Указом Президента от 25.03.2016 № 111 «О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума» была отменена льгота по НДС для городских и пригородных пассажирских перевозок – они были обложены НДС по ставке 20%. Данная норма была введена задним числом и распространена на отношения, возникшие с 1 марта 2016 г. Тогда чиновники уверяли, что появление налога не повлечет ни роста тарифов, ни ухудшения финансового положения транспортных организаций. Надо лишь позаботиться о снижении и оптимизации затрат.
По-видимому, результат оказался несколько иным, и пришлось корректировать порядок расчета налога – тоже задним числом. Указ № 22 официально опубликован 26 января, после чего вступил в силу и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2016 г. Такое решение принято очень «своевременно»: организации как раз успели не только подать налоговые декларации за 2016 год неделю назад, но и уплатить НДС в установленный законодательством срок. Теперь бухгалтеров транспортных организаций ждет «любимая» процедура перерасчета и подачи уточненных деклараций, а эти организации и инспекции МНС – не менее увлекательная процедура возврата или зачета налога.
Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ