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№9 (2016) от 03.02.2017

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03 февраля 2017 года

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Социум
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Новые бюджеты проживания и потребления

31.01.2017

Постановлением Минтруда и соц­защиты от 19.01.2017 № 3 установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах декабря 2016 г. в расчете на месяц на период с 1 февраля 2017 г. по 30 апреля 2017 г. в следующих раз­мерах:

– в среднем на душу населения – 180,1 BYN;

– трудоспособное население – 198,63 BYN;

– пенсионеры – 138,8 BYN;

– студенты – 175,24 BYN;

– дети в возрасте до 3 лет – 116,83 BYN;

– дети в возрасте от 3 до 6 лет – 160,61 BYN;

– дети в возрасте от 6 до 18 лет – 197,4 BYN.

* * *

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 19.01.2017 № 4 установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах декабря 2016 г. в расчете на месяц на период с 1 февраля 2017 г. по 30 апреля 2017 г. в следующих размерах:

– трудоспособное население – 383,34 BYN;

– пенсионеры – 301,45 BYN;

– студенты – 287,93 BYN;

– дети в возрасте до 3 лет – 241,51 BYN;

– дети в возрасте от 3 до 6 лет – 312,69 BYN;

– дети в возрасте от 6 до 18 лет – 326,47 BYN;

– семья из 4 человек – 298,85 BYN;

– молодая семья из 3 человек – 323,74 BYN.

Оба постановления вступили в силу с 29 января 2017 г.

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