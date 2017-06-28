Регистрация недвижимого имущества: ожидаются новации

Палата представителей приняла в первом чтении поправки в законы о госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, представляя документ 26 июня в Овальном зале, особое внимание уделил введению института авторизованного посредника.

В роли авторизованного посредника, оказывающего содействие по ряду вопросов, связанных с госрегистрацией недвижимости, могут выступать застройщик, банк, жилищный и гаражный кооперативы, садоводческое товарищество, адвокатские бюро, юридические консультации, а также нотариусы и должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий.

Сегодня при завершении строительства многоквартирного дома каждый собственник квартиры или его доверенное лицо самостоятельно занимаются получением свидетельства о регистрации жилья. После принятия закона, по словам А. Гаева, застройщик при желании собственников квартир сможет сам в электронной форме обратиться в агентство по регистрации «и вместе с ключами от квартир выдаст гражданам документы на принадлежащее им имущество». Регистраторы недвижимости приобретают также право заверять доверенность на представление интересов граждан, ИП по вопросам, связанным с госрегистрацией недвижимости.

«Хотелось бы акцентировать внимание на том, что появление авторизованных посредников не лишит правообладателей права самостоятельно обращаться к регистратору недвижимости. У них всегда будет возможность выбора – пользоваться такой услугой или нет. Это поможет им сэкономить время, а также будет способствовать развитию электронного взаимодействия между агентствами по регистрации и иными лицами», – подчеркнул глава Госкомимущества.

Еще одна новация: вводится экстерриториальность удостоверения регистратором документов – необходимые для государственной регистрации документы могут быть предоставлены по месту нахождения недвижимого имущества по почте или переданы в виде электронного документа.

«В настоящее время удостоверение регистратором договоров с недвижимостью проводится либо в помещении по месту нахождении объекта, либо в соответствующем областном центре, – объясняет А. Гаев. – С учетом развития современных технологий законопроект снимает такое ограничение и дает возможность проводить их регистраторам любой организации государственной регистрации независимо от места нахождения недвижимого имущества».

Глава Госкомимущества отдельно отметил, что для исключения повторного обращения в суды в законопроекте четко закрепляется комплексный характер исполнения судебных постановлений, аннулирование связанных между собой записей в регистрационной книге будет осуществляться одновременно.

Автор публикации: Александр Черняк