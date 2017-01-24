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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Отступное прекращает обязательство

24.01.2017

Между сторонами заключен возмездный договор с условием об определенном товаре, который должник обязан передать кредитору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Правомерна ли квалификация данного условия как соглашения об отступном?

Нет, не правомерна.

Исходя из ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законодательством или договором.

Так, п. 1 ст. 311 ГК определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатит...

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