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Уникальный идентификатор для граждан
Правительство постановлением от 22.08.2017 № 637 утвердило Положение о порядке получения уникального идентификатора.
Уникальный идентификатор – средство идентификации гражданина при осуществлении административных процедур в электронной форме через личный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об административных процедурах установлена такая форма их осуществления.
Положением определен порядок получения белорусским и иностранным гражданином или лицом без гражданства, которым в установленном законодательством порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность, уникального идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме. Уникальный идентификатор включает в себя логин (имя учетной записи гражданина) и пароль.
Постановлением № 637 также утверждено Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), госорганами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.
Действие этого Положения распространяется на взаимодействие уполномоченного органа с оператором ОАИС при создании условий для осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал, а также с оператором ОАИС, госорганами и иными организациями при получении в электронной форме документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами.
МВД поручено обеспечивать на безвозмездной основе предоставление посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы сведений о персональных данных физических лиц из государственных информационных ресурсов (систем), владельцем которых оно является, для подтверждения достоверности данных документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за выдачей уникального идентификатора.
Постановление № 637 принято в соответствии с Законом от 9.01.2017 № 17-З «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур». Оно вступает в силу после своего официального опубликования.
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