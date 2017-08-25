Уникальный идентификатор для граждан

Уникальный идентификатор – средство идентификации граж­данина при осуществлении административных процедур в элек­тронной форме через лич­ный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об административных процедурах установлена такая форма их осуществления.

Положением определен порядок получения белорусским и иностранным гражданином или лицом без гражданства, которым в установленном законодательством порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность, уникального идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме. Уникальный идентификатор включает в себя логин (имя учетной записи гражданина) и пароль.

Постановлением № 637 также утверждено Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), госорганами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Действие этого Положения рас­пространяется на взаимодействие уполномоченного органа с оператором ОАИС при создании условий для осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал, а также с оператором ОАИС, гос­органами и иными организациями при получении в электронной форме документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами.

МВД поручено обеспечивать на безвозмездной основе предоставление посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы сведений о персональных данных физических лиц из государственных информационных ресурсов (систем), владельцем которых оно является, для подтверждения достоверности данных документа, удостоверяющего лич­ность лица, обратившегося за выдачей уникального идентификатора.

Постановление № 637 принято в соответствии с Законом от 9.01.2017 № 17-З «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур». Оно вступает в силу после своего официального опубликования.