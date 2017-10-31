Мистическое ремесло бухгалтера

На I саммите работодателей, прошедшем в Минске на прошлой неделе, российский бизнес-­тренер Радислав ГАНДАПАС рассказал о мистической роли бухгалтера в компании и вытекающих из этого особенностях взаимодействия. К сожалению, на практике такие отношения порой плохо заканчиваются.

По мнению Р. Гандапаса, бух­галтер – это «профессия, которую можно сравнить с ремеслом шамана в древнем обществе. Без него не обходилось ни одно племя, но что он конкретно делал, понять было невозможно». Вот и сейчас, не имея специального образования, мало кто в состоянии разобраться в бух­учете. В силу такой загадочно­сти, по словам тренера, ино­гда «бухгалтер получает взбу­чку не за то, что он сделал или не сделал, а на всякий случай – ведь наверняка какой-то косяк есть». Такой подход г-н Гандапас считает некорректным. По его мнению, «в отношениях руководителя и бухгалтера у обоих должна быть презумпция невиновности. Бухгалтер, если не равноценный и равноправный с руководителем, то во всяком случае партнер своего руководителя и работодателя. И при конфликт­ных ситуациях всегда нужно об этом помнить и относиться к своему делу не как исполнитель, которого «вызывают на ковер» и выдвигают требования, а как партнер, который заинтересован в развитии компании и увеличении ее прибыли. Когда бухгалтер это осознает и не играет ни в какие политические игры внутри компании, а работает на ее эффективность и, как следствие, прибыльность, то у него все складывается само собой, и руководитель не может этого не чувствовать».

Иногда это получается. Но по­рой, пока директора с суеверным почтением наблюдают за бухгалтерским шаманством, их беззастенчиво водят за нос. С последствиями такого «парт­нерства» нас регулярно знакомит криминальная хроника.

Например, как сообщает Комитет госконтроля, в Молодечненском районе главный бух­галтер ООО попался на хищении в 2016–2017 гг. у родного предприятия 6,7 тыс. BYN. Схема была предельно проста: главбух завышала себе зарплату и перечисляла «излишки» на свой карт-счет. Кроме того, она же внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 2016 г. и I квартал 2017 г., умышленно занизив налогооблагаемую базу по НДС и налогу на прибыль, что повлекло недоплату в бюджет более 25,3 тыс. BYN. В результате глав­бух ООО стала «героиней» сразу двух уголовных дел: по ч. 3 ст. 210 УК – хищение путем злоупотребления служебным положением в кру­п­ном размере и по ч. 1 ст. 243 УК – уклонение от уплаты налогов.

Ее коллега в Борисове уже осужден на 6,5 лет за хищение 400 тыс. BYN. Как выяснили работники ДФР, бухгалтер почти 2 года переводил денежные средства, принадлежащие трем жилищно-строительным потребительским кооперативам, под видом возврата необоснованно внесенных паевых взносов на вкладные счета своих род­ственников и знакомой (которые пайщиками этих ЖСПК никогда не являлись). Те «чест­но» передавали полученные деньги бухгалтеру, который составлял подложные документы на такие операции. Попавшись, «шаман» признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

Сценарий третьей истории несколько иной. Сотрудники финансовой милиции КГК уличили одно из столичных пред­приятий в реализации стройматериалов и оборудования за наличный расчет без оприходования выручки по кассовым аппаратам. Такая схема принесла руководителями пред­приятия значительную «экономию» на налогах, а теперь – и уголовные дела по ч. 2 ст. 243 УК. Пресс-релиз КГК умалчивает, какую роль сыграли здесь бух­галтеры. Но кто-то же подкладывал фиктивные документы, по которым товары якобы реализовывались лже­предпринимательским структурам. Кстати, ранее финансовая милиция обнаружила, что с использованием реквизитов этих лже­структур не уплачивала налоги еще одна столичная фирма, торговавшая стройматериалами, что позволило ей за 3 года не доплатить в бюджет более 160 тыс. BYN.

Директора и собственники малых предприятий часто безоглядно доверяют своим бухгалтерам, иногда действительно видят мистический ореол, окутывающий знатоков двой­ной записи и налоговых хитросплетений. Впрочем, руководители и собственники компаний покрупнее тоже порой отродясь не слыхали о внутреннем контроле, комплаенсе, инвентаризации кассы и расчетов, а также других методах и элементах корпоративного управления, которые позволяют не утруждать без нужды КГК и иные госорганы. Другие уверены, что бухгалтер как на­стоящий партнер поможет во­плотить в жизнь любой хитроумный замысел, позволяющий сэкономить на налогах.

На самом деле отношения в учетной сфере далеки от мис­тики и вполне конкретно определены законодательством. В частности, руководитель организации обязан организовать ведение бухучета и составление отчетности, создать необходимые для этого условия. Бухгалтер должен добросовестно исполнять свои обязанности, а в случаях возникновения разногласий с руководителем по каким-либо вопросам – требовать письменного распоряжения. В таких ситуациях руководитель единолично несет от­ветственность за совершение спорных хозяйственных опе­раций.

Все это материи скучные, сугубо материальные. Зато защищают деньги компании и безопасность предпринимателей по­лучше любого амулета.