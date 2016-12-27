Желаю уволиться

В течение какого срока наниматель обязан уволить работника по его желанию, если в семье имеется ребенок-инвалид 3-й группы (1 год 6 месяцев)?

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 35 ТК трудовой договор может быть прекращен по желанию работника (ст. 40 ТК) или по требованию работника (ст. 41 ТК).

Запрещено расторжение трудового договора по желанию работника:

– с молодыми специалистами, молодыми рабочими (служащими) до окончания указанного в свидетельстве о направлении на работу срока обязательной работы;

– с молодыми специалистами, получившими высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование на условиях целевой подготовки, до окончания установленного договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) срока работы (п. 33 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу...