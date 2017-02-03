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03 февраля 2017 года

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Судебная практика

Взыскивать не захочется

03.02.2017

Наталья Плохотская, адвокатНаталия ПЛОХОТСКАЯ, адвокат адвокатского бюро «ВЕРДИКТ»

В последнее время законодатель все чаще ограничивает взыскателей в возможности обращения в экономический суд в порядке приказного производства. Так, сначала это право было затронуто изменениями в законодательстве о нотариальной деятельности: рассмотрение ряда требований о взыскании задолженности передали нотариусам для совершения исполнительной надписи, и, как следствие, такие требования сейчас не подлежат рас­смотрению в экономических судах в порядке приказного производства.

С 16 мая 2017 г. взыскатель будет лишен и возможности обращения в экономический суд в порядке приказного производства с заявлением о взыскании денежных средств на сумму до 100 БВ без предварительного направления долж­нику претензии. Обусловлено это вступлением в силу изменений в ст. 220 ХПК, внесенных Законом от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве».

Таким образом, с 16.05.2017 г. даже для взыскания самой незначительной суммы взыскатель должен будет сначала направить должнику претензию и дождаться получения ответа на нее или истечения срока на ее рассмотрение. Если должник не ответит на претензию, то взыскатель сможет предъявить требование в суд в порядке приказного пр...

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