Во дворе жилого дома

В таком случае погрузка, выгрузка грузов должны производиться с торцов зданий, не имеющих окон, из подземных туннелей или со стороны магистралей при наличии специальных помещений для приема и хранения товаров.

При площади встроенных в жилые здания организаций торговли помещений до 150 м2 указанные загрузочные помещения допускается не предусматривать.

При установке автомобиля для погрузки-выгрузки вблизи здания между зданием и задним бортом кузова автомобиля должен соблюдаться разрыв не менее 0,8 м. Перед началом движения автомобиля задним ходом в условиях недостаточного обзора лицом, руководящим погрузочно-разгрузочными работами, должен быть выделен работник для организации безоп...