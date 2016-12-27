Скачать свежий номер газеты

№99 (2006) от 27.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9434 руб.

2.0378 руб.

Р (100)

3.1948 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№99 (2006) от 27.12.2016

27 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Вход в холодильник

27.12.2016

Как оборудовать охлаждаемые помещения? 

Двери холодильных камер должны открываться наружу в сторону выхода. Двери с электрическим или пневматическим приводом механизмов открывания и закрывания должны быть обеспечены во всех случаях устройствами их открывания вручную.

Вход в низкотемпературные охлаждаемые помещения следует предусматривать, как правило, через тамбур или неотапливаемое помещение.

Над дверными проемами низкотемпературных помещений или на входе в блок таких помещений следует предусматривать воздушные завесы.

Дверные проемы охлаждаемых помещений должны иметь специальные устройства (например, шторы), препятствующие встречным перемещениям холодного и теплого воздуха при открытых дверях. В необходимых случая...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit