Вход в холодильник

Двери холодильных камер должны открываться наружу в сторону выхода. Двери с электрическим или пневматическим приводом механизмов открывания и закрывания должны быть обеспечены во всех случаях устройствами их открывания вручную.

Вход в низкотемпературные охлаждаемые помещения следует предусматривать, как правило, через тамбур или неотапливаемое помещение.

Над дверными проемами низкотемпературных помещений или на входе в блок таких помещений следует предусматривать воздушные завесы.

Дверные проемы охлаждаемых помещений должны иметь специальные устройства (например, шторы), препятствующие встречным перемещениям холодного и теплого воздуха при открытых дверях. В необходимых случая...