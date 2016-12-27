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№99 (2006) от 27.12.2016

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№99 (2006) от 27.12.2016

27 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Ширина дверей

27.12.2016

Какими должны быть габариты дверей на разгрузочную платформу и в другие помещения?

Двери, соединяющие разгрузочную платформу с помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже или с другими помещениями, должны быть шириной от 1,6 до 2,2 м и высотой не менее 2,3 м.

Двери помещений для приема и хранения товаров и подсобных помещений должны быть двупольными шириной не менее 1,3 м и высотой не менее 2,3 м.

Для приема овощей и хлеба предусматриваются отдельные двери или люки непосредственно в помещении для хранения товаров (п. 33 постановления № 63).

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