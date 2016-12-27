Разгружаем товар

Для погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы специально отведенные участки, площадки. Места таких работ и подъездные пути к ним должны иметь ровное твердое покрытие, воспринимающее нагрузки от грузов и подъемно-транспортных машин, и содержаться в исправном состоянии. Траншеи, выбоины, канавы и т.п. должны быть полностью закрыты. Канализационные и другие технические колодцы должны быть закрыты прочными крышками, вставленными в гнезда или закрепленными на шарнирах.

Территория погрузочно-разгрузочной площадки должна иметь соответствующее установленным нормам естественное и (или) искусственное освещение, своевременно очищаться от мусора и посторонних предметов, а в зимнее время...