Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8771 руб.

2.1048 руб.

Р (100)

3.2929 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Расчеты за энергию: начисление пени на предоплату невозможно

13.06.2017

Может ли энергоснабжающая организация взыскать пеню с абонента, предусмотренную договором на снаб­жение теп­ловой энергией, за несвоевременное осуществление предоплаты за расчетное количество подлежащей отпуску тепловой энергии?

Оплата энергии производится за фак­тически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон (п. 1 ст. 515 ГК).

Согласно п. 25 Правил пользования тепловой энергией, утв. постановлением Минэкономики  от 19.01.2006 № 9, расчеты за тепловую энергию абоненты производят в форме предоплаты платежными поручениями в объеме и сроки, предусмотренные договором теплоснабжения:

– потребители тепловой энергии с присоединенной нагрузкой 2 Гкал/ч (2,33 МВт) и более – в объеме 10-дневного потребления;

– остальные – в объеме потребления за расчетный период, предусмотренный договором теплоснабжения.

...
Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Право: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit