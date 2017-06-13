Расчеты за энергию: начисление пени на предоплату невозможно

Может ли энергоснабжающая организация взыскать пеню с абонента, предусмотренную договором на снаб­жение теп­ловой энергией, за несвоевременное осуществление предоплаты за расчетное количество подлежащей отпуску тепловой энергии?

Оплата энергии производится за фак­тически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон (п. 1 ст. 515 ГК).

Согласно п. 25 Правил пользования тепловой энергией, утв. постановлением Минэкономики от 19.01.2006 № 9, расчеты за тепловую энергию абоненты производят в форме предоплаты платежными поручениями в объеме и сроки, предусмотренные договором теплоснабжения:

– потребители тепловой энергии с присоединенной нагрузкой 2 Гкал/ч (2,33 МВт) и более – в объеме 10-дневного потребления;

– остальные – в объеме потребления за расчетный период, предусмотренный договором теплоснабжения.

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