Помещение без окон

Можно ли торговой организации использовать помещения без естественного освещения?

Да, можно.

Согласно п. 77 Правил охраны труда в организациях торговли, утв. постановлением Минторга от 9.12.2003 № 63 (далее – постановление № 63), допускается эксплуатировать без естественного освещения помещения, размещение которых разрешено в подвальных и цокольных этажах общественных зданий и сооружений:

– помещения организаций по продаже продовольственных товаров;

– помещения организаций по продаже непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2;

– подсобные помещения (приема стеклянной посуды, хранения тары, контейнеров, уборочного инвентаря и аналогичные);

– помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже;

– вестибюль при устройств...