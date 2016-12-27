Вопрос-ответ
Помещение без окон
Можно ли торговой организации использовать помещения без естественного освещения?
Да, можно.
Согласно п. 77 Правил охраны труда в организациях торговли, утв. постановлением Минторга от 9.12.2003 № 63 (далее – постановление № 63), допускается эксплуатировать без естественного освещения помещения, размещение которых разрешено в подвальных и цокольных этажах общественных зданий и сооружений:
– помещения организаций по продаже продовольственных товаров;
– помещения организаций по продаже непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2;
– подсобные помещения (приема стеклянной посуды, хранения тары, контейнеров, уборочного инвентаря и аналогичные);
– помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже;
– вестибюль при устройств...