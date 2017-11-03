Обязан предложить всем

Обязан ли управляющий по делу о банкротстве пред­лагать нереализованное имущество должника кредиторам, требования которых возникли после открытия в отношении него конкурсного производства?

В соответствии со ст. 1 Закона № 415-З кредиторами являются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам, по обязательствам об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (контракту). При этом указанная статья и иные статьи Закона № 415-З не содержат ограничений по сроку возникновения соответствующего права требования к должнику.

Из содержания ст. 24 Закона № 415-З следует, что к кредиторам относятся конкурсные кредиторы и лица, требования которых к должнику возникли после открытия в отношении него конкурсного производства (так называемые «внеочередные кредиторы»).

Частью 3 ст...

Автор публикации: Максим ЧЕКАНИН, юрист