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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Обязан предложить всем

03.11.2017

Обязан ли управляющий по делу о банкротстве пред­лагать нереализованное имущество должника кредиторам, требования которых возникли после открытия в отношении него конкурсного производства?

В соответствии со ст. 1  Закона № 415-З кредиторами являются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам, по обязательствам об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (контракту). При этом указанная статья и иные статьи Закона № 415-З не содержат ограничений по сроку возникновения соответствующего права требования к должнику.

Из содержания ст. 24 Закона № 415-З следует, что к кредиторам относятся конкурсные кредиторы и лица, требования которых к должнику возникли после открытия в отношении него конкурсного производства (так называемые «внеочередные кредиторы»).

Частью 3 ст...

Автор публикации: Максим ЧЕКАНИН, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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